Receta para preparar arroz con berenjenas

Harry Sasson Foto: Harry Sasson

Crecí en una casa donde la comida era fundamental, gracias a los deliciosos platos que preparaban mi madre y mi abuela. Recuerdo el calabacín relleno con hierbabuena seca, tomate y tamarindo, o los kabbab de carne horneados con trozos de tomate y cebolla, en una salsa especiada de tomate, los favoritos de mi hermano y mi primo; el arroz de lentejas de los jueves, lleno de cebolla frita dorada para darle color y gusto, siempre servido con una leche cortada o un yogur con pepino, hierbabuena y sal… Y tengo la fortuna de llevar todos estos maravillosos sabores en el paladar, de manera que con solo recordar el plato, activar mi memoria gustativa, los puedo reproducir en mi cocina. Por eso hoy soy yo el que cocina para la familia los platos de los que antes se encargaban mi madre y mi abuela. Hace unos días, por ejemplo, para el cumpleaños de mi madre le pregunté qué quería que preparara, y de inmediato respondió que un arroz con berenjena, el mismo que tanto nos gustaba cuando niños: mi abuela me llevaba al mercado y siempre me decía que eligiera las berenjenas que no estuvieran pesadas y templadas, y luego preparaba este plato utilizando el cordón del lomo de res -también se puede con cordero o pollo- y friendo las berenjenas en aceite hondo hasta que doren. El resultado es un arroz untuoso y lleno de sabor. ¡Feliz cumpleaños, madre!

INGREDIENTES

1 taza de cebolla cabezona blanca cortada en julianas

2 dientes de ajo picados

500 gramos de carne de res o de cordero cortada en cuadros

3 berenjenas moradas cortadas en cuadros grandes

3 tazas de arroz

2 cucharaditas de pimienta dulce

2 cucharaditas de comino molido

1 cucharadita de pimienta negra molida

Sal

5-6 tazas de buen caldo de carne o pollo

1/4 de taza de aceite de oliva

Aceite vegetal para freír

PREPARACIÓN

Sazone la carne con comino, pimienta y sal, y deje marinar durante 15 minutos. Mientras tanto, fría la berenjena en aceite hondo caliente hasta que dore y escurra sobre papel absorbente. En un caldero a fuego alto saltee la cebolla con el ajo, y cuando empiecen a dorar añada la carne. Cuando esta dore, agregue la berenjena y el arroz, y cubra con caldo. Ajuste la sal (siempre debe estar pasadito) y cuando suelte el hervor baje a temperatura media. Deja secar, revuelva suavemente, tapa y reduzca a fuego mínimo para terminar de cocina durante 20 a 25 minutos.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com