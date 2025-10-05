Receta para preparar brownies para mi hija

Brownies para mi hija Foto: Harry Sasson

Los brownies son quizá el postre más popular de todos: son fáciles de preparar, son versátiles y van bien de muchas maneras, existen numerosas variedades y son realmente ricos –un brownie calentito y una bola de helado de vainilla hacen un postre muy rico. Pueden ser esponjosos casi como una torta o densos y melcochudos; se pueden enriquecer con maní, nueces, arequipe, azúcar pulverizada, caramelo, miel o mermeladas; y es posible elaborarlos con diferentes tipos de chocolate, desde el amargo hasta el blanco –caso en el que se le conoce no como brownie sino como blondie–. Y como mi hijita Hannah está avanzando a pasos de gigante en su ilusión de aprender pastelería, esta semana aprendimos a preparar brownies. Debo decir, sin dejarme llevar por el orgullo de padre, que quedaron espectaculares. Esta es una de las primeras recetas que sacábamos con Brad Palm, el querido pastelero que vino desde Vancouver cuando abrimos Harry Sasson en 1995, hace 30 años. En ese entonces importábamos el chocolate desde Bélgica, y con los años logramos que la fábrica de chocolates Triunfo, al mando de Juan Pablo Gallo, hiciera un chocolate tan bueno o mejor que el belga para seguir preparando toda nuestra pastelería. Desafortunadamente, esta fábrica cambió de manos y no hemos logrado mantener la misma calidad.

INGREDIENTES

(Para 8-10 personas)

375 gramos de cobertura de chocolate semi amargo (67% y 75%)

4 huevos

125 gramos de mantequilla al clima

125 gramos de harina de trigo

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 gramos de azúcar

1 pizca de sal

PREPARACIÓN

Bata los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una textura cremosa. Aparte, funda a baño María el chocolate con la mantequilla, deje enfriar un poco e incorpore a la mezcla de huevos. Con la batidora encendida integre la harina con la sal. Vierta esta mezcla en una lata forrada con papel de aluminio y lleve al horno precalentado a 300º F (150º C) durante 30 minutos. Deje enfriar y corte al tamaño deseado. Si desea sus brownies más densos, cuando esté casi frío presione con una espátula de pastelería hacia abajo para compactar.