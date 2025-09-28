Receta para preparar el crumble de frutas de temporada de Hannah

En el uso clásico se prepara con manzanas, duraznos, albaricoques, fresas, ruibarbo… Se le puede poner o no canela o naranja. Foto: Harry Sasson

Nuevamente quiero dedicar mi columna al aprendizaje de mi hijita Hannah en su idea de convertirse en una gran pastelera. Tiene nueve años, y ya sueña con seguir la ruta de su papá, lo cual –digo sin siquiera un asomo de modestia– me revienta el corazón de orgullo. La semana que pasó preparamos un crumble de frutas, un famoso postre típico de los meses de verano en Estados Unidos, que se suele preparar con las frutas de temporada y se cubre con un crujiente.

En el uso clásico se prepara con manzanas, duraznos, albaricoques, fresas, ruibarbo… Se le puede poner o no canela o naranja. Y el crujiente puede ser con avena, nueces o simplemente mantequilla y harina. Como estábamos haciendo limpieza de la nevera, en el caso del crumble de Hannah usamos manzanas, duraznos de temporada y fresas.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 6-8 personas)

1 y 1/2 kilos de fruta (manzana, duraznos y fresas)

100 gramos de azúcar

Ralladura de 1 naranja

2 cucharadas de harina

Para el crumble:

200 gramos de mantequilla fría y cortada en cubitos

1 y 1/2 tazas de harina de trigo (o mitad con harina de almendras)

2 tazas de panela molida

3/4 de taza de avena en hojuelas

1 cucharadita de canela

1/2 cucharadita de sal

PREPARACIÓN

Puede preparar el crumble a mano o con la batidora, cuidando siempre de no trabajar demasiado: en un recipiente mezcle la harina, la panela, la avena, la canela y la sal. Luego incorpore la mantequilla con tenedor sin formar una masa sino una mezcla grumosa. Para la fruta, pele las manzanas y los duraznos, corte las hojitas a las fresas y corte toda la fruta en cuadritos. Mezcle con el azúcar, la ralladura de naranja y la harina. En una refractaria ponga en el fondo la mezcla de fruta y reparts al crumble encima. Lleve a un horno precalentado a 325º F (160º C) durante una hora, hasta que la fruta hierva. Deje enfriar un poco y lleve tibio a la mesa acompañando con helado de vainilla.