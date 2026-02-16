Receta para preparar el sancocho de la solidaridad

Desde la semana pasada estamos ayudando a los damnificados de las inundaciones en Córdoba con la Fundación Gastronomía Social y atendiendo al llamado de la World Central Kitchen. Foto: Harry Sasson

Desde la semana pasada estamos ayudando a los damnificados de las inundaciones en Córdoba con la Fundación Gastronomía Social y atendiendo al llamado de la World Central Kitchen, que dirige por el chef español José Andrés y que atiende las tragedias humanitarias y naturales en el mundo.

En apenas dos días logramos activar una enorme logística de ayuda para repartir comidas, trabajando con las comunidades y activando la economía local. Los números son asombrosos: tenemos 55 camionetas repartiendo todos los días y por toda la región afectada más 500 comidas calientes y 8.000 sánduches. Todo esto gracias al trabajo de decenas de restaurantes y panaderías locales, a los que les compramos a precios justos las comidas para repartir.

Además, estoy asombrado con el poder de las ollas comunitarias, de las que tenemos activas más de 200 y cada una atiende entre 30 y 100 personas. Ayer fui a Las Palomas, un pueblito que vive de la extracción de arena del río y que quedó incomunicado tras la inundación. Hicimos un sancocho en leña para 300 personas con la ayuda de las juntas de acción comunal, con carne de cerdo, gallina, ñame, yuca, plátano...

Las mujeres ayudaron con el alistamiento de los ingredientes mientras los muchachos del pueblo mantenían el fuego encendido. En solidaridad con los pueblos afectados por el agua y como un honor a todos (personas y empresas) que han ayudado a atender esta urgencia, hoy presento la receta del sancocho solidario.

INGREDIENTES (Para 8 personas)

1 pollo entero despresado

8 trozos de costilla de cerdo

1 plátano verde pelado y cortado en 8 trozos

1 ñame mediano pelado y cortado en cuadros

4 papas sabaneras peladas y cortadas por la mitad

8 trozos de yuca pelada

8 trozos de mazorca

3 tomates chontos maduros picados

1 cebolla cabezona picada

3 dientes de ajo picados

1 tallo de apio picado

1 taza de ají dulce sin semillas y picado

2 ramas de cebolla larga picada

1 zanahoria cortada pelada y cortada en 8 trozos

1/2 cucharada de comino molido

1 cucharadita de achiote molido

Sal y pimienta

Para servir:

Cilantro fresco picado

Limón

Aguacate

PREPARACIÓN

En un caldero con dos cucharadas de aceite vegetal prepare un guiso salteando primero la cebolla cabezona, el ajo y el apio. Luego agregue el ají dulce, la cebolla larga, el tomate, el comino y el achiote, y cocine revolviendo. Añada el pollo, el cerdo y la mazorca, cubra con agua y deje hervir durante 30 minutos, retirando la espuma que se forme en la superficie. Al cabo de este tiempo integre el plátano, el ñame, la papa y la yuca, y siga cocinando hasta obtener la textura deseada. Rectifique la sazón con sal y sirva acompañando con cilantro fresco picado, cascos de limón y aguacate.