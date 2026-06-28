Receta para preparar ensalada de tallos de acelga y espárragos

¿Todavía botas los tallos de las acelgas? Esta receta demuestra que pueden convertirse en el mejor bocado del plato. Foto: Harry Sasson

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Esta receta la publico en honor de tres personas muy importantes en mi vida. Primero, del doctor Santiago Rueda, pediatra de mis hijos y un fanático de las acelgas por gusto y ciencia, pues me enseñó que son un alimento riquísimo en nutrientes, especialmente el tallo; segundo, mi hijo Samuel, que contradice la regla de que a los niños no les gustan las verduras, y en cambio le encantan sus acelgas guisadas a la criolla; y tercero, mi madre, que hace unos días cortó del huerto del jardín unas lindas acelgas para preparar indios con las hojas y me guardó los tallos para preparar la ensalada que hoy presento.

Entonces, limpié los tallos con la punta de un cuchillo, como si los pelara, para retirar la membrana delgada; los pasé por agua caliente con sal y los salteé en mantequilla y ajo, para terminarlos con crema y parmesano. ¡Qué delicia! El ajo, por cierto, va al gusto en cantidad y en presentación: se pueden usar enteros –como yo lo hago– para que apenas dejen algo de aroma, o se pueden picar finito para que su presencia sea más intensa. Este plato siempre me recuerda un viejo y encantador chiste: “¿Qué comen los leones disléxicos? ¡Acelgas!”

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 4 personas)

3 tazas de tallos de acelga pelados

1 taza de puntas de espárragos

2 cucharadas de mantequilla

1 o 2 dientes de ajo enteros o picados

1/2 taza de crema de leche

1/2 taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta negra del molino

PREPARACIÓN

En una olla con agua hirviendo y sal sumerja los tallos de acelga, déjelos durante 30 segundos, retírelos, corte la cocción en agua con hielo y escurra. Haga lo mismo con los espárragos. En una sartén grande a fuego alto funda la mantequilla y saltee el ajo hasta que empiece a dorar un poquito. Añada las acelgas y los espárragos, y saltee durante un par de minutos. Integre la crema de leche, deje que hierva y termine con el queso parmesano. Sazone con sal y pimienta negra del molino, y sirva.