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Gastronomía y Recetas

Receta para preparar ensalada de tallos de acelga y espárragos

¿Todavía botas los tallos de las acelgas? Esta receta demuestra que pueden convertirse en el mejor bocado del plato.

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Harry Sasson
Harry Sasson
28 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
¿Todavía botas los tallos de las acelgas? Esta receta demuestra que pueden convertirse en el mejor bocado del plato.
¿Todavía botas los tallos de las acelgas? Esta receta demuestra que pueden convertirse en el mejor bocado del plato.
Foto: Harry Sasson
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Esta receta la publico en honor de tres personas muy importantes en mi vida. Primero, del doctor Santiago Rueda, pediatra de mis hijos y un fanático de las acelgas por gusto y ciencia, pues me enseñó que son un alimento riquísimo en nutrientes, especialmente el tallo; segundo, mi hijo Samuel, que contradice la regla de que a los niños no les gustan las verduras, y en cambio le encantan sus acelgas guisadas a la criolla; y tercero, mi madre, que hace unos días cortó del huerto del jardín unas lindas acelgas para preparar indios con las hojas y me guardó los tallos para preparar la ensalada que hoy presento.

Entonces, limpié los tallos con la punta de un cuchillo, como si los pelara, para retirar la membrana delgada; los pasé por agua caliente con sal y los salteé en mantequilla y ajo, para terminarlos con crema y parmesano. ¡Qué delicia! El ajo, por cierto, va al gusto en cantidad y en presentación: se pueden usar enteros –como yo lo hago– para que apenas dejen algo de aroma, o se pueden picar finito para que su presencia sea más intensa. Este plato siempre me recuerda un viejo y encantador chiste: “¿Qué comen los leones disléxicos? ¡Acelgas!”

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 4 personas)

3 tazas de tallos de acelga pelados

1 taza de puntas de espárragos

2 cucharadas de mantequilla

1 o 2 dientes de ajo enteros o picados

1/2 taza de crema de leche

1/2 taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta negra del molino

PREPARACIÓN

En una olla con agua hirviendo y sal sumerja los tallos de acelga, déjelos durante 30 segundos, retírelos, corte la cocción en agua con hielo y escurra. Haga lo mismo con los espárragos. En una sartén grande a fuego alto funda la mantequilla y saltee el ajo hasta que empiece a dorar un poquito. Añada las acelgas y los espárragos, y saltee durante un par de minutos. Integre la crema de leche, deje que hierva y termine con el queso parmesano. Sazone con sal y pimienta negra del molino, y sirva.

Harry Sasson

Por Harry Sasson

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