Receta para preparar ensalada fresca de garbanzos y comino

Comer rico y comer saludable también pueden ir juntos. Foto: Harry Sasson

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace como mes y medio, quizá, tuve una celebración familiar que me exigía vestirme con elegancia; y cuando me medí el traje… ¡no me cerraba! Solucioné en el afán como pude, pero luego pensé que, en cambio de comprarme un nuevo vestido más holgado, me sometería a una dieta rápida y fácil. ¿Qué hice? Corté carbohidratos y harinas, es decir, el huevito del desayuno sin pan ni arepa. ¡Y surtió efecto! Uno dura tres días extrañando estos alimentos, pero ya luego el cuerpo se acomoda y resulta más fácil. Los cambié, eso sí, por una buena medida de vegetales y proteínas. En este esfuerzo me he obligado a pensar en nuevas alternativas más saludables, como las que presento hoy y seguiré proponiendo durante un par de semanas más, porque comer rico y comer saludable también pueden ir juntos. Por ejemplo, esta ensaladita fresca que es tradición en el Este del Mediterráneo, y que siempre lleva algún grano como fríjol (en todas sus presentaciones), garbanzos y lentejas, aderezada con aceite de oliva, limón, cilantro, comino y mucha cebolla (yo no le pongo). Un consejo: siempre que elijo lechugas batavias en el mercado busco las que estén bien duras y apretadas, pues lo que más me gusta es el corazón crujiente y jugoso. ¡Qué delicia!

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 4-6 personas)

3 tazas de lechuga batavia cortada en cuadros

1 y 1/2 tazas de tomate chonto pelado y cortado en cuadros

1 y 1/2 tazas de pepino cohombro cortado en rodajas o medialunas

1 taza de garbanzos cocidos y escurridos

2 cucharadas de cilantro picado

1/2 cucharadita de comino molido

1/4 de taza de buen aceite de oliva

Jugo de 1/2 limón grande

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Lave la lechuga en agua con un poquito de vinagre blanco y escúrrala bien. En un recipiente mezcle todos los ingredientes, deje marinar durante cinco minutos y sirva.