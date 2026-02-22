Receta para preparar gravlax de trucha del altiplano

Gravlax de trucha del altiplano Foto: Harry Sasson

Gastronómicamente hablando es una suerte que en nuestro país contemos con truchas de magnífica calidad, aunque los expertos ambientalistas no opinen lo mismo, pues las consideran una especie invasora. Ya en la sartén, es una carne que incluso podría competirle a un buen salmón. La mejor trucha es aquella que nada en aguas paramunas, pues cuanto más frío aguanta el pez, más sabrosa resulta su carne. Existen innumerables recetas para disfrutarla; pero de todas, la que más me gusta es curada, siguiendo las técnicas ancestrales de conservación de carnes, de tiempos cuando no existía la refrigeración. En los países nórdicos, donde son expertos en estos métodos de salado y ahumado, es común la preparación del gravlax, que consiste en curar el pescado utilizando una mezcla de sal y azúcar. La proporción de estos dos ingredientes depende del grosor del filete y de qué tan firme se quiere al final, desde dos partes de sal por una de azúcar, en mitades o dos partes de azúcar por una de sal. El tiempo de curado también depende, y puede ir desde dos hasta ocho horas. Se pueden obtener resultados más interesantes utilizando saborizantes como ralladura de naranja o de limón, ají, té, remolacha, hierbas…

INGREDIENTES

2 filetes de trucha limpios y con piel

1 taza de sal gruesa

2 tazas de azúcar morena

Ralladura de 2 naranjas

Para la salsa:

3/4 de taza de mayonesa

2 cucharadas de mostaza de Dijon

2 cucharadas de miel de abejas

Jugo de 1/2 limón

2 cucharadas de eneldo fresco picado

Para servir:

Alcaparras baby

Aceite de oliva virgen extra

Tostadas de buen pan

PREPARACIÓN

Mezcle la sal y el azúcar, y ponga una capa en una bandeja. Acomode los filetes de trucha con la piel hacia abajo, luego espolvoree ralladura de naranja por el lado de la carne y cubra completamente con la mezcla de sal/azúcar. Cubra con un lienzo y ponga una bandeja encima con algo de peso. Lleve a la nevera durante dos a ocho horas. Al cabo de este tiempo, retire los filetes, lávelos muy bien, séquelos y úntelos con un poquito de aceite de oliva (puede envolverlos en plástico de cocina y guardarlos en la nevera durante un par de días. Para la salsa, mezcle todos los ingredientes. Para servir, corte lonchas muy delgadas de trucha y acomódelas en un plato. Decore con alcaparritas baby y aceite de oliva, y acompañe con la salsa, limón y tostadas de buen pan.