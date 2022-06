Receta para preparar huevos cocotte con jamón brie

Sazone con sal y pimienta negra y cubra con el jamón y el queso. Hornee entre 8 y 12 minutos, según el término deseado. / Cortesía Harry Sasson

Les presento los huevos favoritos de mi hijo Samuel, destinados para los domingos en familia y -no podía ser diferente- para el amanecer de su cumpleaños: los famosos huevos cocotte. Son un clásico de la cocina francesa, y me traen buenos recuerdos de mi juventud, pues cuando empecé a cocinar, preparar esta receta me hacía sentir orgulloso, pues le estaba haciendo honor a un rey del desayuno. Y no pueden ser más fáciles: horno siempre precalentado en alto, dos huevos en una cocotera o un moldecito de fla, una nuez de mantequilla, un chorrito de crema de leche y, de ahí en adelante, lo que se les quiera agregar. Los más sofisticados le ponen caviar o salmón ahumado; para los que no comen carne, salen con corazones de alcachofa, champiñones, espinaca o espárragos; los he visto con jamón o tocineta crujiente; con quesos como el brie, el gruyere, el parmesano o el Paipa… La clave está en controlar la temperatura: si los prefiere cremosos -como me gustan a mí- se deben retirar del horno un poquito antes del punto para que camino a la mesa se terminen de cocinar.

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

8 huevos

4 cucharaditas de mantequilla

4 cucharadas de crema

Jamón de buena calidad cortado en trocitos

Queso brie

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Precaliente el horno a 400º F. Ponga en cada moldecito (previamente enmantequillados) dos huevos, una cucharadita de mantequilla y una cucharada de crema de leche. Sazone con sal y pimienta negra y cubra con el jamón y el queso. Hornee entre 8 y 12 minutos, según el término deseado. Sirva acompañando con un buen pan francés tostado.