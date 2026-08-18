Receta para preparar jarrete de res estofado por Harry Sasson. Foto: Harry Sasson

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¿Quién iba a pensar que tan solo seis semanas después del desastre en Venezuela íbamos a estar atendiendo una nueva catástrofe, pero en nuestro propio país? Así ocurrió, y ahora nos corresponde activar toda la solidaridad de la que somos capaces para ayudarnos entre nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compatriotas. Por eso, hemos activado de nuevo las cocinas de emergencia de la ONG World Central Kitchen, dirigidas por el chef José Andrés y que en Colombia operan bajo la coordinación de la Fundación Gastronomía Social –que lidera Cristina, mi esposa–, para llevar comida caliente y digna a rescatistas y damnificados en los lugares que son hoy foco de actividades urgentes.

El trabajo de esta iniciativa es posible gracias a las donaciones tanto empresariales como individuales, pues cuando ocurre una catástrofe compran las comidas a precios justos en los restaurantes locales y así, además, se reactivan las economías de la zona. Por eso, los invito a unirnos en solidaridad con el occidente del país, con la mano en el corazón, y hacer sus donaciones escaneando el código QR que aparece en esta columna, ingresando a la página www.comidaparatodos.com, o directamente a la llave Bre-B número 901812191. Juntos podemos llevar un poco de alivio a quienes más lo necesitan.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 4 personas)

3 kilos de ossobuco o jarrete de res, ternera, cordero o cerdo

1 cebolla cabezona blanca troceada

4 dientes de ajo machacados

2 zanahorias medianas troceadas

3 ramas de apio troceadas

3 tomates chontos maduros, pelados y troceados

Hojitas de tomillo y laurel

1 vaso de jerez o vino blanco

1 cucharada de pasta concentrada de tomate

2 a 3 litros de agua caliente

Aceite vegetal

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Sazone los jarretes con sal pimienta, y dórelos por todos sus lados en una sartén con aceite vegetal. Retire y acomode en una olla o fuente que puede llevarse al horno. En la misma sartén saltee la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio, luego agregue los tomates y las aromáticas, y saltee un poco más. Agregue los vegetales a la fuente junto con el jerez y el agua, tape y lleve al horno precalentado a 300º F (160º C) durante 4 a 6 horas, hasta que la carne esté tan tierna que se desprenda del hueso.

Retire la carne. Cuela y desgrasa el caldo, y redúzcalo a la mitad en una olla grande. Devuelva la carne a la salsa y siga reduciendo hasta alcanzar una buena textura (puede ligar con maicena o montar con mantequilla). Sirva acompañando con la salsa y un buen puré de papa.