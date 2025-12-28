Receta para preparar la ensalada del día siguiente

La clave en este tipo de recetas, ya que son un solo plato, es “vestirlas” con una vinagreta espectacular, que ayude a redondear todos los ingredientes. Foto: Harry Sasson

Existen muchas maneras de utilizar las sobras que han quedado de una cena copiosa, como suelen ser las de las fiestas de fin de año. Leftovers, les dicen los gringos, quienes han desarrollado una inmensa variedad de preparaciones que incluyen los remanentes de sus tradicionales pavos y perniles. Uno de los usos que más me gustan son las ensaladas compuestas (salade composée, para los franceses), que son aquellas en donde se incluyen en una sola preparación los vegetales, las proteínas, algo de carbohidratos y una maravillosa vinagreta o aderezo.

Porque la clave en este tipo de recetas, ya que son un solo plato, es “vestirlas” con una vinagreta espectacular, que ayude a redondear todos los ingredientes. Lo mejor es que se pueden preparar con cualquier alimento que haya sobrado: huevo duro, papa cocida, pasta, espárragos, palmitos, zanahorias glaseadas, aceitunas, remolachas asadas, mezcla de lechugas, pepino cohombro, coliflor, berenjena, aceitunas… Y en materia de carnes las opciones son también amplias, según el menú de Navidad que se haya llevado a la mesa: pernil de cerdo, pollo o pavo asado, salmón al horno, o simplemente un par de latas de buena ventresca o lomitos de atún.

La clave, repito, está en la vinagreta, así que mi receta de esta semana es quizá la que más me gusta. Siendo esta mi última columna de 2025, no pongo el punto final sin antes desearles a todos mis lectores un nuevo año en el que abunde la salud, la paz, el amor y la alegría. ¡Feliz 2026!

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 6-8 personas)

2 cucharadas de mostaza francesa

1/4 de taza de miel de maple

1/2 taza de aceite de oliva virgen extra

1/3 de taza de vinagre de vino tinto

Hierbas picadas (perejil, tomillo, albahaca, orégano…)

Sal y pimienta negra del molino

PREPARACIÓN

Ponga todos los ingredientes de la vinagreta en un frasco, tápelo bien y agítelo vigorosamente para generar una emulsión. También puede hacerlo en la licuadora de vaso o con la de inmersión. Rectifique la sazón con sal y pimienta. Presente todos los ingredientes que va a utilizar en la ensalada por separado, dispuestos de forma organizada en una fuente amplia, y sazónelos con sal y pimienta. La idea es que los comensales se sirvan la ensalada a su gusto y terminen “vistiéndola” con la vinagreta.