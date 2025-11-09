Receta para preparar lomo saltado

Uno de los platos más reconocidos, incluso a nivel mundial, es el famoso lomo saltado: lleno de sabor, con pocos ingredientes y muy fácil de preparar, es inconfundible. Foto: Harry Sasson

No terminamos de maravillarnos con la cultura gastronómica de nuestro vecino del sur, Perú. Con una variedad enorme de ingredientes; con un océano Pacífico que desborda de generosidad; con selva, desierto y montaña andina; con una tradición que se remonta a miles de años de práctica culinaria; con un recetario inagotable y lleno de preparaciones que no se encuentran en ningún otro lugar, la cocina peruana es la joya de Suramérica.

Uno de los platos más reconocidos, incluso a nivel mundial, es el famoso lomo saltado: lleno de sabor, con pocos ingredientes y muy fácil de preparar, es inconfundible. Lo mejor es que la salsa que resulta de la cocción se puede (se debe, según la norma) aprovechar mezclándola con un arroz acompañante.

El lomo saltado pertenece a la cocina nikkei, que es el matrimonio de la tradición criolla con la gastronomía japonesa que vino con la migración desde ese país. El toque infaltable es el ají rocoto o pasta de ají amarillo, y al finalizar siempre un chorrito de vinagre.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 4 personas)

800 gramos de lomo de res cortado en cuadros

2 tomates chontos pelados, sin semillas y cortados en cascos

1 cebolla morada cortada en cascos

4 cucharadas de salsa de soya

2 cucharadas de vinagre blanco o de manzana

1 cucharada de pasta de ají amarillo o rocoto (al gusto)

1 cucharadita de jengibre rallado (opcional)

2 dientes de ajo finamente picados

1/2 cucharadita de comino (opcional)

2 cucharadas de cilantro picado

Aceite vegetal

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Sazone la carne con sal, pimienta y comino, saltéela en un wok caliente con aceite vegetal hasta que selle y retire. Agregue más aceite y saltee el ajo, el jengibre y la pasta de ají amarillo. Añada la cebolla y saltee durante un minuto; luego el tomate y saltee un poco más. Devuelva la carne junto con los jugos que haya largado, y continúe salteando. Integre la salsa de soya.

Debe quedar con buena salsa, así que si se seca añada un poquito de caldo o agua. Termine con el vinagre y el cilantro, y rectifique la sazón con sal y pimienta. Sirva sobre papas a la francesa y acompañe con arroz con maíz (choclo, como dicen los peruanos) y un huevo frito encima.