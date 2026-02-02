Receta para preparar Medallones de lomo con mantequilla y ajo

Una de las utilidades del uso de la grasa en la cocina es la transmisión de sabor, pues esta, ya sea aceite vegetal, mantequilla, margarina o cualquier grasa animal, ayuda a crear diferentes capas en las comidas. Foto: Harry Sasson

Ya sea que preparemos una pechuga de pollo, fritemos un par de huevo o asemos un lomo de res, como en el caso de la receta que presento esta semana, se puede enriquecer utilizando la grasa como vehículo de los sabores que aportan las hierbas aromáticas, vegetales, especias, licores… La cocina no debe ser aburrida y es muy fácil mejorarla con capas sucesivas de sabor.

En este caso, con tres ingredientes (mantequilla, ajo y tomillo), tenemos unos resultados espectaculares, y la misma técnica se puede utilizar en un filete de pescado, una pechuga de pollo o de pavo, o un lomito de cerdo o de cordero.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 2 personas)

2 medallones de 300 gramos cada uno de lomo de res limpio

2-3 cucharadas de mantequilla sin sal

1 cabeza de ajo abierta por la mitad

1 ramita de tomillo fresco

Sal y pimienta negra del molino

PREPARACIÓN

Sazone la carne con sal y pimienta del molino. Ásela en una sartén de hierro a temperatura media alta con aceite neutro. Al voltear para dorar por el otro lado agregue la mantequilla, la cabeza de ajo y la ramita de tomillo. Justo antes de llegar al término deseado use una cuchara para bañar la carne con la mantequilla.