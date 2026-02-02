Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta para preparar Medallones de lomo con mantequilla y ajo

Una de las funciones de la grasa en la cocina es transmitir sabor, ya que aceites y grasas ayudan a crear distintas capas en los alimentos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Harry Sasson
Harry Sasson
02 de febrero de 2026 - 06:38 a. m.
Una de las utilidades del uso de la grasa en la cocina es la transmisión de sabor, pues esta, ya sea aceite vegetal, mantequilla, margarina o cualquier grasa animal, ayuda a crear diferentes capas en las comidas.
Una de las utilidades del uso de la grasa en la cocina es la transmisión de sabor, pues esta, ya sea aceite vegetal, mantequilla, margarina o cualquier grasa animal, ayuda a crear diferentes capas en las comidas.
Foto: Harry Sasson
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una de las utilidades del uso de la grasa en la cocina es la transmisión de sabor, pues esta, ya sea aceite vegetal, mantequilla, margarina o cualquier grasa animal, ayuda a crear diferentes capas en las comidas.

Ya sea que preparemos una pechuga de pollo, fritemos un par de huevo o asemos un lomo de res, como en el caso de la receta que presento esta semana, se puede enriquecer utilizando la grasa como vehículo de los sabores que aportan las hierbas aromáticas, vegetales, especias, licores… La cocina no debe ser aburrida y es muy fácil mejorarla con capas sucesivas de sabor.

En este caso, con tres ingredientes (mantequilla, ajo y tomillo), tenemos unos resultados espectaculares, y la misma técnica se puede utilizar en un filete de pescado, una pechuga de pollo o de pavo, o un lomito de cerdo o de cordero.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 2 personas)

2 medallones de 300 gramos cada uno de lomo de res limpio

2-3 cucharadas de mantequilla sin sal

1 cabeza de ajo abierta por la mitad

1 ramita de tomillo fresco

Sal y pimienta negra del molino

PREPARACIÓN

Sazone la carne con sal y pimienta del molino. Ásela en una sartén de hierro a temperatura media alta con aceite neutro. Al voltear para dorar por el otro lado agregue la mantequilla, la cabeza de ajo y la ramita de tomillo. Justo antes de llegar al término deseado use una cuchara para bañar la carne con la mantequilla.

Harry Sasson

Por Harry Sasson

Temas recomendados:

Recetas

Recetas de Harry Sasson

Harry Sasson

Receta de medallones de lomo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.