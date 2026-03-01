Receta para preparar pollito horneado con papas y aceitunas

Esta semana les comparto la fórmula para que el pollito horneado no se seque. ¡Y va a quedar delicioso! Foto: Harrry Sasson

El matrimonio del pollo con las papas es un clásico americano. Veamos ejemplos rápidos: el ajiaco santafereño; el pollo de asador omnipresente, grasoso y sabroso, siempre con papitas saladas; el sudado de la cultura gastronómica colombiana, de norte a sur...

Hace unos días encargué unos pollos enteros para un evento y mi proveedor los entregó, por iniciativa propia, sin piel… Bueno, pues la experiencia me ha indicado que siempre si se asa un pollo sin piel el resultado indudable es que quedará seco.

Ya no podíamos hacer nada, pues el tiempo apretaba, así que inventamos la manera de hornearlo aportándole suficiente líquido para que no se secara. Solucionamos el tema y quedó delicioso. Por eso, esta semana les comparto la fórmula para que el pollito horneado no se seque. ¡Y va a quedar delicioso!

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

1 pollo entero sin piel y dividido en 8 piezas

3 cucharadas de aceite de oliva

1 diente de ajo machacado

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de pimienta negra

1 taza de caldo de pollo

Hojitas de laurel, tomillo y perejil

Sal

Para el contorno:

1 taza de cebollitas ocañeras cortadas por la mitad

1 taza de aceitunas surtidas

2 tazas de papas cortadas en cuadros

PREPARACIÓN

Sazone el pollo con sal y pimienta negra. En una sartén de hierro caliente el aceite de oliva y dore las piezas de pollo. Retire y en la misma sartén saltee las cebollas ocañeras y las aceitunas, y añada el caldo de pollo y las hojitas de laurel, tomillo y perejil. Pase a una refractaria y lleve al horno a 200º C durante 25 minutos. Mientras tanto, frite las papas en cuadros en aceite hondo, sin llegar a dorar mucho. Levante el pollo, acomode debajo las papas y hornee durante 15 minutos más. Sirva bañando con la salsa de cocción.