Receta para preparar pollo rebozado con salsa de jalea de guayaba

Harry Sasson. Foto: Harry Sasson

Seguimos en mis correrías por las regiones de la patria junto a mis amigos de Fenavi, con quienes he tenido oportunidad de visitar escuelas de cocina en muchos lugares de Colombia y de conocer estudiantes muy hábiles y creativos. He sido muy afortunado. Esta receta también surge del ejercicio con los alumnos, y no dejo de sorprenderme. El pollo rebozado siempre será una delicia: crujiente en su exterior y de centro jugosito y sabroso. Pero el éxito en esta preparación depende de muchos factores: la calidad del aceite, para empezar, la mezcla de harinas que se utilice en el apanado, la salmuera –si se usa–, la salsa… El pollito puede rebosarse con o sin hueso, y con o sin piel, y en cualquier caso resulta maravilloso. Acá lo preparamos con una especie de bbq de guayaba, con ese perfume tan colombiano y con un poquito de naranja y de salsa de tomate para balancear esta explosión de sabores. Una recomendación: cuidado con la temperatura del aceite, pues si está muy bajita el pollo va a terminar entrapado en grasa. La fórmula es una primera fritura a temperatura media para cocinar y una segunda fritura a temperatura alta para dorar.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

2 pechugas de pollo grandes, deshuesadas y sin piel, cortadas en bocados

1 y 1/2 litros de aceite vegetal para fritura

1 taza de harina de trigo

1 taza de harina de maíz amarillo

1 taza de fécula de maíz

1 cucharada de mostaza americana

1 cucharada de salsa negra

1 cucharadita de páprika

Sal y pimienta negra

Para la salsa:

1 taza de jalea de guayaba

3/4 de taza de jugo de naranja

1/4 de taza de salsa de tomate

2 cucharadas de vinagre balsámico

2 cucharadas de salsa de soya

1/4 de taza de almendras fileteadas

PREPARACIÓN

Caliente el aceite a temperatura media. Mezcle la fécula con las harinas, la páprika y sal y pimienta. Sazone el pollo con sal, pimienta, mostaza y salsa negra. Pase por las harinas un trozo a la vez y lleve a la fritura hasta que esté bien cocido (puede abrir un trozo para verificar). Retire del aceite y deje reposar sobre papel absorbente. Suba la temperatura del aceite a máximo y frite nuevamente para dorar. Retire y deje reposar sobre papel absorbente. Para la salsa, mezcle todos los ingredientes en una olla y cocine a fuego medio hasta obtener una buena textura. Sirva el pollo bañando con la salsa y decore con las almendras.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com