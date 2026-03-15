Receta para preparar quesadillas al desayuno

En mi casa las quesadillas merecen toda la atención y tengo mi técnica. Aquí se las comparto. Foto: Harry Sasson

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Alguna vez, durante a un viaje a Washington invitado por la embajada de nuestro país en Estados Unidos, a unas cuadras de la sede consular conocí un restaurante muy particular: consistía en un par de ventanitas en la pared –una para tomar pedidos y otra para entregarlos–, una cocina muy bien montada detrás y algunas mesitas en la acera. Vendían quesadillas y poco más, y puedo asegurar que son las mejores quesadillas que he comido: gruesas, con mucho queso que se derrite y se estira, y una variedad de ingredientes y toppins para complementar, como carne desmechada, entraña, pollo, aguacate, salsas…

Esto demuestra que hasta el plato más sencillo se puede volver un manjar si se lleva su preparación a la perfección. En mi casa las quesadillas merecen toda la atención y tengo mi técnica: primero doro un poquito las tortillas por un lado, abiertas como una pizza; luego las volteo, pongo el queso y cuando este se funde entonces sí las doblo. Y sale de inmediato, para que el queso no pierda sus jugos. Y muy importante: el queso debe ser graso para que se derrita y forme deliciosos hilos, como cheddar, mozzarella y Oaxaca, de mano venezolano, doble crema o momposino. Para las quesadillas al desayuno le ponemos jamón de pavo o tocineta y un huevito frito.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 4 personas)

4 tortillas de harina medianas

1 y 1/2 tazas de mezcla de quesos rallados (momposino, cheddar, mozzarella, colby…)

4 tajadas de jamón de pavo cortadas en julianas

1 aguacate Hass tajado

4 huevos

Suero costeño para acompañar

PREPARACIÓN

Caliente una plancha a fuego medio. Ponga las tortillas abiertas para que doren un poquito por un lado. Luego, voltéelas y acomode el queso generosamente, tajadas de aguacate y julianas de jamón sobre cada tortilla. Cuando el queso empiece a derretirse, acomode los huevos fritos y doble las tortillas por la mitad, con cuidado y sin hacer presión. Acompañe con suero costeño o sour cream.