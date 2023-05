Receta para preparar repollitas fritas con ajo y cilantro

Las lindas y ricas coles de Bruselas -o también llamadas repollitas- cargan una injusta mala fama: las amamos o las odiamos, y este último caso se presenta, se los aseguro, cuando las probamos mal cocinadas. Las repollitas, si se pasan de cocción, resultan con un sabor y aroma poco agradables.

En cambio, si se cocinan bien, es decir, durante el tiempo indicado, quedan crujientes, fresquitas y sabrosas. Personalmente me encantan -a mi hijo Samuel también- y son un acompañamiento muy rico para almuerzos familiares o asados. El peligro de esto es que lo que no se come, no se cultiva. Recuerdo que mi padre llevaba a casa piñuelas, pomarrosas, grosellas y ocras, entre otras cosas. Hoy es muy difícil encontrar estos alimentos, porque la gente dejó de comerlos, así que el agricultor dejó de cultivarlos.

El año pasado los hermanos Roca me invitaron al lanzamiento de su menú de temporada y me contaron que decidieron comprar la casa donde nació su madre para homenajearla y hacer el menú pensando en los platos que ella comía de niña. Pero se encontraron con que más de la mitad de los ingredientes ya no se conseguían, entonces se dieron a la tarea de recuperar las semillas y volverlos a producir para recuperar la memoria gustativa.

También conocí en Pasto la labor de la Red de Guardianes de Semillas, donde encontré recipientes llenos de maíces, lentejas y frijolitos que no conocía. Sería fantástico que se recuperaran, por puro amor a las tradiciones.

INGREDIENTES

4 tazas de repollitas cortadas a la mitad

1 cucharada de ajo picado

1 cucharada de cilantro picado

Aceite vegetal

Picante al gusto

Sal

PREPARACIÓN

Si se quieren fritas, se fríen las repollitas en aceite vegetal a temperatura media-alta, hasta dorar. Escurra sobre papel absorbente. Aparte dore una cucharada de ajo picado, agregue las repollitas, el cilantro y sazone con sal y pimienta. Si se quieren cocidas, cocínelas en agua con sal, escúrralas y saltéelas con 3 cucharadas de mantequilla y 3 dientes de ajo picados. Cuando tomen color retire y sazone con sal y pimienta negra.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com