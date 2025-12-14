Receta para preparar repollitas salteadas con miel y naranja

Las repollitas o coles de Bruselas son una de esas legumbres que generan amores y odios entre los comensales. Foto: Harry Sasson

Las repollitas o coles de Bruselas son una de esas legumbres que generan amores y odios entre los comensales. A muchos de nosotros –incluyéndome– nos ahuyenta el olor sulfuroso que expelen durante la cocción (y luego, claro, su efecto en la digestión, a causa de su máxima producción gaseosa… ¡Me mata!).

Sin embargo, cuando las descubrí en la cocina francesa mi historia con las repollitas cambió: allí las preparas cargadas de ajo y mantequilla, o salteadas con lardons de tocineta, o en fritura profunda… y son maravillosas. Una de las tradiciones culinarias francesas al usar este ingrediente es añadir bicarbonato de sodio al agua de cocción con el fin de reducir su poder.

En esta receta las vamos a saltear en mantequilla y las aromatizamos y enriquecemos con ralladura de naranja y miel. Son un acompañamiento diferente y delicioso para las grandes carnes de horno que se sirven en las fiestas de fin de año.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (Para 4 persoans)

600 gramos de repollitas

3 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de miel de abejas

Ralladura de 1/2 naranja

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Retire el pie a cada repollita y córtelas por la mitad. Cocínelas en suficiente agua hirviendo con sal y el bicarbonato de sodio, hasta alcanzar el punto de cocción deseado. Escúrralas bien. Aparte, en una sartén grande derrita la mantequilla y déjela dorar, luego agregue las repollitas, la ralladura de naranja, la miel y un poquito de agua, y saltee revolviendo para emulsificar. Sazone con sal y pimienta, deje hervir durante un par de minutos y sirva.