Receta para preparar roast beef casero a mi manera

Selle la carne por todos sus lados en una sartén muy caliente, con un poquito de aceite vegetal. Acomode los vegetales en una bandeja, encima la carne y lleve al horno precalentado a 160º C. / Cortesía: Harry Sasson

Soy un declarado fanático del asador: me fascina el olor a carbón, la brasa encendida, el chisporrotear de la carne sobre los fierros, ese aroma que se desprende y vuela y va a antojar a todo el vecindario. De solo escribirlo me acaba de dar ganas de encender mi asador. Pero bueno, vamos a decir la verdad: así tan fanático que soy del asado, a veces me da pereza encender el asador y quiero mi carne de una manera más directa, es decir, vamos al horno. Y no es para menos, porque una pieza de carne horneada, con los aromas de unas hierbas y una buena sazón, no tiene nada que envidiarle a lo que sale de la parrilla. La clave del asado al horno es esta: a menor calor, más terneza y jugosidad en el resultado. Pero para eso hay que tener paciencia, y los gringos lo saben, así que pueden durar hasta 10 o 12 horas mirando su horno para lograr los mejores resultados. En esta receta se requiere una buena dosis de paciencia, pues el horno no es tan rápido como el asador, pero puede entregar resultados igual de ricos. Si se utiliza bondiola de cerdo, recomiendo dejarla en salmuera durante un par de horas antes, para que no pierda tanta humedad durante la cocción.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

1 punta de chata de res o bondiola de cerdo de 1,5 kilos

2 cucharadas de mostaza

Pimienta negra partida

Sal gruesa

1 taza de cebolla cabezona cortada en trozos

3/4 de taza de zanahoria cortada en trozos

3/4 de taza de apio cortado en trozos

3/4 de taza de puerro cortado en julianas

1 cabeza de ajo abierta por la mitad

Ramitas de tomillo y laurel

PREPARACIÓN

Selle la carne por todos sus lados en una sartén muy caliente, con un poquito de aceite vegetal. Acomode los vegetales en una bandeja, encima la carne y lleve al horno precalentado a 160º C. Hornee durante el tiempo necesario para alcanzar el término deseado. Deje reposar durante 10 minutos antes de cortar en tajadas. Mientras hornea, puede aprovechar para preparar una salsa añadiendo un chorro de jerez o brandy a la sartén usada para sellar, luego se deja reducir un poco y se agregan 3/4 de taza de caldo de pollo o res y media taza de crema de leche, y se deja cocinar un poco hasta alcanzar una consistencia de salsa. Sirva las tajadas del roast beef acompañando con la salsa.