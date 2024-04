Receta para preparar shish kebab de lomo de res

Harry Sasson. Foto: Harry Sasson

Los jueves, en casa de mi abuela siempre se preparaba un delicioso arroz de lentejas acompañado con un shish kebab, que no es más que un pincho de res, de carne molida (kafta), de cordero o de pollo, siempre asado a la brasa del carbón. Mi abuela adaptó una vieja lata de las de aceite de cocina –de las de 18 litros, creo–, abierta por un lado y con una rejilla, para tener un pequeño asador en la cocina, y allí preparaba sus shish kebabs. Por supuesto, siempre se adobaban los pinchos previamente con especias que complementan y resaltan al arroz de lentejas, y se servía con una salsa de yogur para aligerar un poco los sabores finales. Estos son los recuerdos de mi infancia: las comidas de casa, preparadas por las manos amorosas de mi madre y mi abuela. Son recuerdos que atesoro en mi memoria, que me han hecho lo que soy hoy en la cocina y que con seguridad me acompañarán durante toda mi vida. Eso es lo que se llama cocina con el corazón.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

1 kilo de lomo limpio cortado en cubos de dos centímetros

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de canela molida

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de pimienta dulce

1/2 taza de aceite de oliva

Hierbabuena picada

Perejil picado

Cilantro picado

Sal

Jugo de 1/2 limón

Para la salsa:

1 taza de yogur griego

1 pepino cohombro rallado y bien exprimido

1 diente de ajo rallado

Hojitas de hierbabuena picadas

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Marine la carne con la mezcla de todos los demás ingredientes y deje reposar al menos durante dos horas en refrigeración. Luego, ensarte en varillas o palos de pincho y ase sobre la brasa a temperatura media hasta que la carne esté a punto. Para la salsa, mezcle todos los ingredientes. Si queda muy espesa aligere con un poquito de leche. Sirva los pinchos acompañando con arroz de lentejas y la salsa de yogur.