Receta para preparar tempura andina de pescado con mayonesa de Sriracha

Harry Sasson. Foto: Harry Sasson

Este martes 2 de abril tendremos en mi restaurante H. Sasson de Bogotá una cena muy especial. Será para mí un verdadero honor cocinar a cuatro manos junto a mi colega y amigo Mitsuharo Tsumura, el comandante de Maido en Lima, que ha sido distinguido como el mejor restaurante de Latinoamérica por la lista Latin America’s 50 Best 2023. Esta compañía tan especial solo podría tenerla para un suceso igual de especial: esta noche presentaremos la Fundación Gastronomía Social, una iniciativa que seguramente cambiará nuestro país a través de la cocina y la innovación. Y quiero darle la bienvenida a tremendo cocinero recordando una de las más útiles enseñanzas que he recibido de su parte: una falsa tempura “peruanizada”, que se prepara utilizando chuño (una harina de papa muy común en tierras incas) a cambio de harina de trigo. Además, me enseñó que podemos incluso preparar tempuras maravillosas con maicena o mezclando en partes iguales maicena y una harina fina de maíz. En ambos casos, si no se consigue chuño, resulta una tempura exquisita y con sabores familiares a nuestro paladar. Si desean acompañarnos en la cena de lanzamiento de la Fundación Gastronomía Social (www.gastronomia.social) llamen al 347 7155.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

800 gramos de pescado blanco limpio y cortado en bastones

Clara de 3 huevos batidas

Mezcla de apanado (maicena, harina de maíz, chuño…)

Sal y pimienta blanca molida

Aceite vegetal para freír

Para la mayonesa:

1/2 taza de mayonesa (ojalá japonesa)

1 o 2 cucharadas de salsa Sriracha

Jugo de 1 limón

PREPARACIÓN

Sazone el pescado con sal y pimienta blanca. Haga lo mismo con las claras batidas. Ponga en un plato las claras y divida la mezcla de apanado en dos platos. Organice la mesada así: pescado-apanado-claras-apanado-aceite. Pase el pescado por apanado, luego sumerja en las claras, luego pase por el segundo apanado y fría en el aceite a temperatura media. Cuando empiecen a dorar suba a temperatura alta. Retire del aceite y deje reposar sobre papel absorbente mientras prepara la salsa mezclando todos los ingredientes.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com