Receta para preparar tortillas fritas con crudo de atún y mayonesa de Sriracha

Empecemos el año con un bocadito fresco, ligero, sencillo y lleno de sabor, ideal como pasabocas o como un entretenimiento para antes de pasar a la mesa. Se trata de un montadito, digamos, o una tostada según los mexicanos, y no es más que una base crocante sobre la cual se “monta” el ingrediente principal. En su ejecución se pueden utilizar diferentes bases, como tortillas de maíz o de harina, tapas de empanadas de harina de trigo o masas para gyosas, siempre fritas en aceite hondo para darle un rico crujiente al bocado. Encima las opciones son abundantes también: coctel de camarones, carne de cangrejo, salmón o pesca blanca, cerdo o pollo desmechado, lengua picada… Y, finalmente, se termina con una salsa que aporte chispas de sabor, como una mayonesa de wasabi o de horseradish. En el caso de la receta que presento esta semana vamos a prepararlo usando tortillas de maíz (que se pueden presentar enteras o cortadas en mitades o en cuartos), atún fresco marinado y una rica mayonesa enriquecida con salsa Sriracha, que le aportará una suave nota picante.
INGREDIENTES
(Para 4 personas)
400 gramos de atún crudo (o salmón o pesca blanca) cortado en cubitos
3 cucharadas de aceite de oliva
1 y 1/2 cucharadas de vinagre de vino tinto
Hojitas tiernas de apio picadas
Cebollín picado
Sal y pimienta negra
Para las tortillas:
8 tortillas de maíz
Aceite vegetal para fritura profunda
Para la mayonesa de Sriracha:
2 cucharadas de mayonesa de buena calidad
1 cucharada de Sriracha
Jugo de 1/2 limón
PREPARACIÓN
Para la mayonesa, mezcle los ingredientes y reserve. Aparte, frite las tortillas en aceite vegetal hasta que estén crujientes. Sazone el pescado con sal y pimienta negra, deje reposar durante cinco minutos y luego mezcle con los demás ingredientes. Sirva sobre las tortillas y termine con un poco de la mayonesa de Sriracha y ajonjolí tostado.