Receta para preparar tortillas fritas con crudo de atún y mayonesa de Sriracha

En el caso de la receta que presento esta semana vamos a prepararlo usando tortillas de maíz, atún fresco marinado y una rica mayonesa enriquecida con salsa Sriracha, que le aportará una suave nota picante.

Harry Sasson
04 de enero de 2026 - 02:15 a. m.
Tortillas fritas con crudo
Tortillas fritas con crudo
Foto: Harry Sasson
Empecemos el año con un bocadito fresco, ligero, sencillo y lleno de sabor, ideal como pasabocas o como un entretenimiento para antes de pasar a la mesa. Se trata de un montadito, digamos, o una tostada según los mexicanos, y no es más que una base crocante sobre la cual se “monta” el ingrediente principal. En su ejecución se pueden utilizar diferentes bases, como tortillas de maíz o de harina, tapas de empanadas de harina de trigo o masas para gyosas, siempre fritas en aceite hondo para darle un rico crujiente al bocado. Encima las opciones son abundantes también: coctel de camarones, carne de cangrejo, salmón o pesca blanca, cerdo o pollo desmechado, lengua picada… Y, finalmente, se termina con una salsa que aporte chispas de sabor, como una mayonesa de wasabi o de horseradish. En el caso de la receta que presento esta semana vamos a prepararlo usando tortillas de maíz (que se pueden presentar enteras o cortadas en mitades o en cuartos), atún fresco marinado y una rica mayonesa enriquecida con salsa Sriracha, que le aportará una suave nota picante.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

400 gramos de atún crudo (o salmón o pesca blanca) cortado en cubitos

3 cucharadas de aceite de oliva

1 y 1/2 cucharadas de vinagre de vino tinto

Hojitas tiernas de apio picadas

Cebollín picado

Sal y pimienta negra

Para las tortillas:

8 tortillas de maíz

Aceite vegetal para fritura profunda

Para la mayonesa de Sriracha:

2 cucharadas de mayonesa de buena calidad

1 cucharada de Sriracha

Jugo de 1/2 limón

PREPARACIÓN

Para la mayonesa, mezcle los ingredientes y reserve. Aparte, frite las tortillas en aceite vegetal hasta que estén crujientes. Sazone el pescado con sal y pimienta negra, deje reposar durante cinco minutos y luego mezcle con los demás ingredientes. Sirva sobre las tortillas y termine con un poco de la mayonesa de Sriracha y ajonjolí tostado.

Por Harry Sasson

Temas recomendados:

Harry Sasson

Recetas Harry Sasson

Receta de tortillas fritas

 

