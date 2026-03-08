Receta para preparar tournedos asados con mantequilla de brandy y estragón

Tournedos asados con mantequilla de brandy y estragón Foto: Harry Sasson

Hace días he encontrado en los supermercados estragón fresco, con ese aroma intenso tan característico y sus ricas notas mentoladas, y es una sorpresa porque a veces lo que me llega al restaurante es un estragón un poquito tímido e insípido. Se trata de una de las hierbas importantes de la cocina clásica francesa, es una huella aromática muy reconocible y, de hecho, hace parte del gastrique, la base fundamental de la famosísima salsa bernesa. Me encanta la combinación de mantequilla con estragón, un matrimonio culinario que va maravillosamente con carne de res o cordero, langostinos o con un buen filete de pescado. En el caso de la receta que nos ocupa esta semana, vamos a asar unos tounedos (medallones de lomo de res) encontrados con pimienta negra y los terminaremos en una salsa poderosa de mantequilla aromatizada con la emoción del estragón.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

(Para 2 personas)

4 medallones de lomo de 250 gramos cada uno

2 cebollitas ocañeras cortadas a la mitad

1 cabeza de ajo cortada a la mitad

4 cucharadas de mantequilla

1/3 de taza de brandy

2 cucharadas de estragón fresco picado (o 1 cucharadita de estragón seco)

1 cucharada de perejil picado

Sal y pimienta negra partida

PREPARACIÓN

Sazone los medallones con sal y abundante pimienta negra. Séllelos en una sartén de hierro a temperatura media alta. Cuando los voltee para terminar de asar añada las cebollas ocañeras, la cabeza de ajo y tres cucharadas de mantequilla. Ase hasta alcanzar el término deseado. Cuando esté a punto, añada una cucharada de mantequilla, el estragón y el perejil. Incorpore el brandy, flambee, deje reducir un poco y sirva acompañando con la salsa que resulta de la cocción.