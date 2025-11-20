Receta para un buen asado: cacerola de butifarras

Baña esta cacerola con butifarras con tu salsa favorita. Nosotros te sugerimos una buena BBQ. Foto: Getty Images - Sebalos

Un poco de la historia del cilantro

Cuenta la historia que el cilantro se dio por primera vez en el Mediterráneo Oriental. Es considerado como una de las especias más antiguas del mundo, teniendo en cuenta que se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años. En Colombia, el cilantro es uno de los ingredientes más utilizados a la hora de preparar sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Esta planta, que además tiene usos aromatizantes y medicinales, ha cobrado una importante relevancia en el mundo de la gastronomía, ya que es utilizada también a la hora de emplatar y acompañar platos fuertes.

Gastronomía: Colombiana . Usa cilantro para resaltar sabores Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 2 tazas de butifarras en rodajas

1 rama de cebolla larga

1 cucharadita de ajo

2 tomates licuados

½ taza de crema de leche

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

Cilantro (al gusto)

Preparación

En una sartén, calienta la mantequilla con el aceite.

Agrega las butifarras en rodajas y dóralas bien por 5–7 minutos.

Añade la cebolla larga y el ajo; sofríe 2 minutos más.

Incorpora el tomate licuado y cocina 3 minutos.

Agrega la crema de leche, mezcla bien y sazona con sal y pimienta.

Cocina a fuego medio 5 minutos hasta que espese ligeramente.

Sirve caliente con cilantro fresco por encima.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧