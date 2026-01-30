Receta: perritos calientes callejeros con costilla y salsas caseras

Los perros calientes son una receta tan versátil que puedes añadir ingredientes dulces y salados para saborear. Foto: Getty Images - bhofack2

Un poco de la historia del perro caliente

El origen del perro caliente se remonta a la década de 1860. Es una de las comidas rápidas típicas de Estados Unidos y surgió en la Guerra Civil de esta década. Aunque existen varios testimonios que indican que un inmigrante fue quien le dio el “estrellato” a este particular plato por su afición a las salchichas, pero quien realmente le dio todo el protagonismo fue Harry Stevens.

Este vendedor era el único autorizado de la época, para hacer ventas de productos alimenticios dentro de los estadios a donde asistían los aficionados al fútbol americano. Con el tradicional grito:“Pida su perrito caliente”este bocadillo logró abrirse paso y convertirse en el favorito de la multitud.

Gastronomía: Americana . Usa ají dulce en esta propuesta Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 ajíes dulces

1 tomate maduro

½ cebolla roja

Cilantro fresco al gusto

Jugo de limón al gusto

Sal al gusto

Mayonesa de cilantro y miel

200 miligramos de mayonesa

100 gramos de cilantro

2 dientes de ajo

Miel al gusto

Aceite al gusto

Costilla jugosa

400 gramos de costilla de cerdo (con cartílago)

Salsa BBQ al gusto

Agua al gusto

Salsa de humo al gusto

Sal al gusto

Salchicha Albardada (envuelta en tocineta)

Salchichas tipo americana

Tocineta en tiras

Queso fundido cremoso

200 gramos de queso mozzarella

70 mililitros de crema de leche

1 cucharada de mantequilla

Preparación

Mezcla la costilla con la salsa BBQ, la salsa de humo, sal y un poco de agua.

Cocina en sartén a fuego medio-bajo hasta que la carne esté tierna y bien caramelizada, unos 10-12 minutos.

Mezcla el tomate, cebolla, cilantro, zumo de limón y sal. Reserva para acompañar los perritos.

En un bowl, mezcla mayonesa, miel, aceite, ajo y cilantro hasta obtener una salsa homogénea.

Pon las salchichas en una sartén a fuego bajo, añade mantequilla y cocina lentamente hasta que estén doradas y calientes, aproximadamente 5-7 minutos.

Una vez calientes las salchichas, añade mozzarella y crema de leche sobre ellas para que se derrita ligeramente y se integre.

Añade cada salchicha en el pan, luego, la costilla caramelizada, la salsa criolla y la mayonesa de miel y cilantro al gusto.

Sirve caliente y disfruta de esta explosión de sabores callejeros.

