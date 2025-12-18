Receta sin horno: este es el paso a paso para hacer “cheesecake” de coco y chocolate blanco

Este cheesecake de coco puedes bañarlo con una rica salsa de mora o arequipe. Foto: Getty Images/iStockphoto - olgakr

Un poco de la historia del “cheesecake”

El cheesecake nació en Grecia en el año 2.000 antes de Cristo. A propósito de los juegos olímpicos que acaban de terminar, se dice que este postre se ofrecía a los atletas (Circa 776 a. C.) por ser una buena fuente de energía que potencializaba su desempeño en las actividades deportivas de alto impacto.

En la época antigua se servía como postre en las bodas griegas, y sus ingredientes eran queso, harina, trigo y miel. Esta es una de las recetas de dulce más populares del mundo y, quizás, es una de los más antiguas que utilizan lácteos diferentes a la leche.

Gastronomía: Americana . Usa queso crema en esta receta Tiempo de preparación: 30 minutos.

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Porciones: 8 . Ingredientes 400 gramos de queso crema

120 mililitros de leche de coco endulzada

120 gramos de chocolate blanco

200 gramos de galleta María o Sultana

80 gramos de mantequilla derretida

60 gramos de coco rallado

1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación

Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida hasta obtener una textura arenosa. Pon la mezcla en el molde formando la base y aplánala bien con los dedos o una espátula. Lleva al congelador hasta que esté firme.

En un bowl, mezcla el queso crema con la leche de coco, la vainilla y el coco rallado. Si la leche de coco no es endulzada, agrega 80 gramos de azúcar pulverizada.

Incorpora el chocolate blanco previamente derretido a baño María y mezcla hasta lograr una crema suave y homogénea.

Vierte la mezcla sobre la base de galleta y lleva a la nevera por mínimo 3 horas o hasta que esté bien firme. Decora con coco rallado para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧