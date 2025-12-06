Logo El Espectador
Gastronomía y Recetas

Receta para hacer roscones rellenos de arequipe

Esta es una buena opción para servir la noche de velitas. Tu familia y amigos deleitarán su paladar.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
06 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Disfruta estos roscones rellenos de arequipe con tu bebida favorita.
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia de este plato

El dulce de leche o arequipe es originario del sudeste asiático en Indonesia. Aunque muchos países se han atribuido su autoría, fue alrededor del siglo VI cuando se popularizó en las Islas Filipinas y se “aclaro” de donde provino. Se trata de un producto derivado de la leche que se caracteriza por ser espeso y dulce que es resultado de la mezcla de la leche con azúcar.

Suele utilizarse en postres o coberturas de tortas y ha logrado posicionarse con el paso del tiempo en una de las preparaciones más sabrosas para combinar con galletas, obleas, donas, muffins y helados. Debe consumirse frío. Su cocción es fácil, corta y muy práctica para salir de cualquier apuro.

Gastronomía: Romana.

Sirve con tu bebida favorita

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de harina panificable
  • 80 gramos de azúcar
  • 20 gramos de levadura fresca
  • 80 gramos de margarina
  • 8 gramos de sal
  • 250 miligramos de agua
  • 20 gramos de leche en polvo
  • Arequipe de horneo

Preparación

Pon la harina sobre el mesón y forma un cráter en el centro. Agrega la levadura, el azúcar, parte del agua, la grasa, la leche en polvo y la sal (esta última debe ir en el borde externo de la harina). Añade el agua poco a poco para controlar mejor la textura de la masa.

Mezcla todos los ingredientes y continúa agregando el agua gradualmente hasta integrar por completo. Amasa durante 5 minutos. Luego coloca la masa en una bolsa plástica y llévala a la nevera durante 20 minutos.

Retira la masa de la nevera y amasa nuevamente durante 5 minutos, hasta obtener una textura suave y homogénea.

Divide la masa en porciones de aproximadamente 80 gramos. Extiende cada porción y realiza un pequeño corte en un extremo para que el cierre quede bien delgado. Agrega una porción de arequipe de horneo, sella y enrolla. Estira suavemente la pieza resultante.

Une los dos extremos del rollo y presiona ligeramente para fijarlos. Pasa uno de los lados del roscón sobre azúcar y colócalos en una lata de horneo previamente engrasada.

Deja reposar los roscones hasta que dupliquen o tripliquen su tamaño.

Hornea a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que estén dorados.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

