Receta para hacer roscones rellenos de arequipe

Un poco de la historia de este plato
El dulce de leche o arequipe es originario del sudeste asiático en Indonesia. Aunque muchos países se han atribuido su autoría, fue alrededor del siglo VI cuando se popularizó en las Islas Filipinas y se “aclaro” de donde provino. Se trata de un producto derivado de la leche que se caracteriza por ser espeso y dulce que es resultado de la mezcla de la leche con azúcar.
Suele utilizarse en postres o coberturas de tortas y ha logrado posicionarse con el paso del tiempo en una de las preparaciones más sabrosas para combinar con galletas, obleas, donas, muffins y helados. Debe consumirse frío. Su cocción es fácil, corta y muy práctica para salir de cualquier apuro.
Gastronomía: Romana.
Sirve con tu bebida favorita
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de harina panificable
- 80 gramos de azúcar
- 20 gramos de levadura fresca
- 80 gramos de margarina
- 8 gramos de sal
- 250 miligramos de agua
- 20 gramos de leche en polvo
- Arequipe de horneo
Preparación
Pon la harina sobre el mesón y forma un cráter en el centro. Agrega la levadura, el azúcar, parte del agua, la grasa, la leche en polvo y la sal (esta última debe ir en el borde externo de la harina). Añade el agua poco a poco para controlar mejor la textura de la masa.
Mezcla todos los ingredientes y continúa agregando el agua gradualmente hasta integrar por completo. Amasa durante 5 minutos. Luego coloca la masa en una bolsa plástica y llévala a la nevera durante 20 minutos.
Retira la masa de la nevera y amasa nuevamente durante 5 minutos, hasta obtener una textura suave y homogénea.
Divide la masa en porciones de aproximadamente 80 gramos. Extiende cada porción y realiza un pequeño corte en un extremo para que el cierre quede bien delgado. Agrega una porción de arequipe de horneo, sella y enrolla. Estira suavemente la pieza resultante.
Une los dos extremos del rollo y presiona ligeramente para fijarlos. Pasa uno de los lados del roscón sobre azúcar y colócalos en una lata de horneo previamente engrasada.
Deja reposar los roscones hasta que dupliquen o tripliquen su tamaño.
Hornea a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que estén dorados.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧