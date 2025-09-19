Risotto de coliflor con pollo y reducción de balsámico

Escucha este artículo
¿Por qué cocinar coliflor?
En palabras de Harry Sasson: “deberíamos sentirnos afortunados. Mientras que en otros países la coliflor es una bendición estacional (ellos deben esperar el momento del año para poder disfrutarla), nosotros en cambio tenemos a nuestra disposición esta maravilla del fruver durante todo el año. Pero, cómo es la vida: a pesar de esto estamos hablando de una verdura un tanto despreciada, olvidada, diría yo relegada.
Pero no es su culpa, sino más bien de la preparación a la que estamos acostumbrados en las cocinas colombianas, en donde se suele sancochar a la pobre coliflor hasta arrancarle todo su sabor y su textura, y hasta que empieza a expeler ese desagradable olor con el que la relacionamos. La coliflor se debe cocinar hasta al dente, que quede un poquito crocante a la mordida y que conserve su delicado y dulce sabor”.
Gastronomía: Latinoamericana .
Usa vino blanco en esta receta
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 1 coliflor rallada
- 1 pechuga de pollo asada
- Reducción de balsámico
- Tomillo fresco
- Aceite, sal y pimienta al gusto
- 1/2 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1/4 taza de vino blanco
- Fondo de pollo (o caldo)
- 1 cucharada de mantequilla
- 2 cucharadas de crema de leche
- Queso parmesano al gusto
- Tomates uvalina
Preparación
Rallar la coliflor como si fuera arroz.
En una sartén con aceite, sofreír la cebolla y el ajo.
Agregar la coliflor, vino blanco y fondo de pollo.
Cocinar a fuego bajo hasta que la coliflor esté tierna.
Agregar mantequilla, crema de leche y queso parmesano. Integrar bien.
Asar la pechuga de pollo y trocearla.
Hornear o saltear tomates con ajo, tomillo y balsámico.
Servir el risotto con pollo y tomates encima. ¡Una delicia!
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧