No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Risotto de coliflor con pollo y reducción de balsámico

Usa vino blanco, crema de leche y ajo picado en esta preparación.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
19 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve este risotto con hojas de perejil para decorar.
Sirve este risotto con hojas de perejil para decorar.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¿Por qué cocinar coliflor?

En palabras de Harry Sasson: “deberíamos sentirnos afortunados. Mientras que en otros países la coliflor es una bendición estacional (ellos deben esperar el momento del año para poder disfrutarla), nosotros en cambio tenemos a nuestra disposición esta maravilla del fruver durante todo el año. Pero, cómo es la vida: a pesar de esto estamos hablando de una verdura un tanto despreciada, olvidada, diría yo relegada.

Vínculos relacionados

Paso a paso para hacer una ensalada fría mexicana
Mini pizzas de arepitas de yuca
En 30 minutos lleva a la mesa estos huevos napolitanos gratinados

Pero no es su culpa, sino más bien de la preparación a la que estamos acostumbrados en las cocinas colombianas, en donde se suele sancochar a la pobre coliflor hasta arrancarle todo su sabor y su textura, y hasta que empieza a expeler ese desagradable olor con el que la relacionamos. La coliflor se debe cocinar hasta al dente, que quede un poquito crocante a la mordida y que conserve su delicado y dulce sabor”.

Gastronomía: Latinoamericana .

Usa vino blanco en esta receta

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 1 coliflor rallada
  • 1 pechuga de pollo asada
  • Reducción de balsámico
  • Tomillo fresco
  • Aceite, sal y pimienta al gusto
  • 1/2 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1/4 taza de vino blanco
  • Fondo de pollo (o caldo)
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 2 cucharadas de crema de leche
  • Queso parmesano al gusto
  • Tomates uvalina

Preparación

Rallar la coliflor como si fuera arroz.

En una sartén con aceite, sofreír la cebolla y el ajo.

Agregar la coliflor, vino blanco y fondo de pollo.

Cocinar a fuego bajo hasta que la coliflor esté tierna.

Agregar mantequilla, crema de leche y queso parmesano. Integrar bien.

Asar la pechuga de pollo y trocearla.

Hornear o saltear tomates con ajo, tomillo y balsámico.

Servir el risotto con pollo y tomates encima. ¡Una delicia!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Risotto de coliflor con pollo y reducción de balsámico

Receta para hacer risotto

Receta con coliflor

Receta con vino blanco

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar