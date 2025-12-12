Sabajón colombiano: cómo se prepara, ingredientes, historia y sus sabores caseros

"El sabajón es espeso y cremoso. Es un postre líquido de tradición hecho con yemas de huevo, leche y aguardiente", Carlos Gaviria, chef colombiano. Foto: Getty Images

Siga y siéntese en esta mesa de recuerdos. Vamos a brindar por este año con —quizá— una de las bebidas más tradicionales de las fiestas de diciembre, esas de antaño, las de los abuelos y las abuelas, las de las familias numerosas que se reunían sin falta para bailar y celebrar la existencia de todos sus miembros. Aquellas que llenaban sus mesas con anchetas repletas de productos sabrosos, donde los buñuelos, las natillas, las galletas, los embutidos y el sabajón sobresalían en un canasto envuelto en papel celofán verde o rojo, que anunciaba...