¿Se puede patentar una receta en Colombia? Esto dice la ley

Una receta heredada nunca es de una sola persona, es de todos los que la mantienen viva. ¿Cuál es la razón? Foto: Getty Images - aurorat

Hace unos días estaba almorzando con mis amigos y, como siempre, la conversación giró en torno a los sabores, los de casa, los de la región de cada uno. Todos vivimos en Bogotá, pero venimos de otras ciudades, y en medio de los bocados empezamos a preguntarnos qué receta de nuestras mamás, abuelas o tías merecería ser reconocida con su nombre, como las verdaderas autoras de nuestros placeres más grandes.

Al principio nos dio risa, alguno dijo que el sancocho; otro, que las arepas; hubo quien defendió los aborrajados, la sopa de arroz y la...