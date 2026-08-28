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¿Se puede patentar una receta en Colombia? Esto dice la ley

Todos preguntan si se puede patentar un ajiaco, un sancocho, un chirrinchi o un viche. La respuesta corta es no, la larga atraviesa el derecho, la memoria y, sobre todo, la idea de que lo que se cocina pertenece a una comunidad y no a una sola persona.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
28 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
Una receta heredada nunca es de una sola persona, es de todos los que la mantienen viva. ¿Cuál es la razón?
Una receta heredada nunca es de una sola persona, es de todos los que la mantienen viva. ¿Cuál es la razón?
Foto: Getty Images - aurorat

Hace unos días estaba almorzando con mis amigos y, como siempre, la conversación giró en torno a los sabores, los de casa, los de la región de cada uno. Todos vivimos en Bogotá, pero venimos de otras ciudades, y en medio de los bocados empezamos a preguntarnos qué receta de nuestras mamás, abuelas o tías merecería ser reconocida con su nombre, como las verdaderas autoras de nuestros placeres más grandes.

Al principio nos dio risa, alguno dijo que el sancocho; otro, que las arepas; hubo quien defendió los aborrajados, la sopa de arroz y la...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

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