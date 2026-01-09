Logo El Espectador
Gastronomía y Recetas
Siete sopas colombianas poco conocidas que debería probar: de ruyas, de orejas y más

Colombia también se cuenta a cucharadas. Existen propuestas que resguardan saberes ancestrales y que nacen del ingenio, la memoria y el aprovechamiento de lo que brinda la tierra. ¿Realmente los colombianos conocemos los sabores que habitan en las diferentes regiones del país?

Tatiana Gómez Fuentes
09 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Pertenecer a un país permite hablar con propiedad de él, de su cultura, de sus costumbres y, por supuesto, de sus sabores. Si usted es colombiano, es probable que crea conocer una buena cantidad de sopas. Las ha probado en viajes, las ha comido en casa y, si es amante de los fogones, quizá ha intentado replicar alguna receta heredada de su abuela.

Seguro se sabe de memoria las medidas y las texturas que las definen, un ajiaco bien espeso, el punto exacto de sal de la changua o los ingredientes infaltables de un buen sancocho. Sin embargo,...

