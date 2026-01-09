Siete sopas colombianas poco conocidas que debería probar: de ruyas, de orejas y más

Sopa de carantantas, exponente de la gastromía del Valle del Cauca en Colombia. Foto: Editorial Planeta / 100 sopas colombianas

Pertenecer a un país permite hablar con propiedad de él, de su cultura, de sus costumbres y, por supuesto, de sus sabores. Si usted es colombiano, es probable que crea conocer una buena cantidad de sopas. Las ha probado en viajes, las ha comido en casa y, si es amante de los fogones, quizá ha intentado replicar alguna receta heredada de su abuela.

Seguro se sabe de memoria las medidas y las texturas que las definen, un ajiaco bien espeso, el punto exacto de sal de la changua o los ingredientes infaltables de un buen sancocho. Sin embargo,...