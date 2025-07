Sombras: la experiencia gastronómica con un menú servido en absoluta oscuridad

Carlos Quintero, Zenaida Merchán y John García, personal de servicio con discapacidad visual del restaurante Sombras. Foto: Sombras

Una de las cosas que más disfrutaba en mi infancia era jugar a las escondidas. Sentía una mezcla de emoción y miedo cada vez que escuchaba los pasos de los demás acercándose, sabiendo que me estaban buscando. Los armarios eran mi escondite favorito: oscuros, silenciosos y seguros. En medio de esa penumbra, me parecía casi imposible que me encontraran.

Fernando, mi amigo de infancia, siempre prefería ser quien buscaba. Tenía una habilidad casi mágica para descubrir a los demás, decíamos que de grande iba a ser detective. Cada vez que me...