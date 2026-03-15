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Un robot colombiano busca cambiar la forma en que se cultiva la papa

Este prototipo mide variables del suelo, detecta señales tempranas de enfermedad y ayuda a tomar mejores decisiones en campo sobre fertilización y manejo del cultivo.

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Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de marzo de 2026 - 04:00 p. m.
El prototipo desarrollado en la Universidad de La Sabana mide variables del suelo y busca ayudar a tomar decisiones más precisas en cultivos de papa.
El prototipo desarrollado en la Universidad de La Sabana mide variables del suelo y busca ayudar a tomar decisiones más precisas en cultivos de papa.
Foto: Álvaro Pulido

En un cultivo de papa no todas las plantas necesitan lo mismo. Hay zonas con más humedad, otras más secas, sectores donde el suelo retiene nutrientes de manera distinta y puntos donde una enfermedad puede empezar a aparecer sin que todavía sea evidente.

Desde esa lógica, la doctora Claudia Garzón, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, y Álvaro Pulido, ingeniero y estudiante del doctorado en ingeniería de esa institución, trabajan en un robot móvil que busca leer esas diferencias en...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

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