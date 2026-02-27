Vinagre de viche, ron, vino de mora y más sabores: así los prepara este enólogo en Cartagena

“En Alquímico, los fermentos acéticos, junto con las hidromieles, permiten desarrollar cócteles más ligeros, aperitivos o incluso opciones no alcohólicas sin sacrificar complejidad ni sofisticación”, Alejandro Manotas Devis. Foto: Alquímico

En el laboratorio de fermentaciones de Alquímico, la enología dejó de pertenecer exclusivamente al mundo del vino para convertirse en una herramienta de exploración sensorial. Desde 2023, el Departamento de Investigación y Desarrollo de este bar ubicado en Cartagena, ha impulsado un proyecto que reemplaza los vinos tradicionales por fermentos de frutas e hidromieles, integrando biodiversidad, técnica y pensamiento gastronómico.

Al frente de esta iniciativa está el enólogo Alejandro Manotas Devis, quien estudió en la Universidad Juan Agustín...