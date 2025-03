Infancias trans: cuando sus familias les dan la posibilidad de soñar, crecer y ser

Era una noche cualquiera, como tantas otras en la casa de Milena. Ella, que vivía con la serenidad de la rutina, tenía a su cargo esa noche a sus dos nietos, con quienes compartía un momento íntimo antes de dormir. La tradición, que ella misma había inculcado, dictaba que cada noche, antes de descansar, se rezara juntos.



— Ángel de la Guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día… — Rezaban los tres a la orilla de la cama.



— Amén.



— Pídanle un deseo al angelito. — Les indicó la abuela a sus dos nietos.



— Deseo que mañana cuando me despierte toda mi ropa se convierta en vestidos y ropa de niña. — Respondió con alegría e inocencia uno de sus nietos.



No era la primera vez que su nieto mostraba gustos por las cosas tradicionalmente asociadas con el género femenino, “cosas de niña”, pero sí fue la primera vez que lo dijo en voz alta frente a su abuela. Para él y su familia, esto marcaría un antes y un después, pues sería allí que sus padres se darían cuenta de que quien en ese momento consideraban su hijo, en realidad era su hija. Para Tiana y Tomás, sería el inicio de una nueva comprensión sobre su hija. Aunque no lo sabían aún, aquel “deseo” pronunciado en voz alta sería la semilla que crecería y abriría un proceso de autodescubrimiento y, sobre todo, de amor incondicional.

En entrevista con El Espectador, Tiana comenta el recuerdo de los primeros años de vida de su hija. Desde los tres años, Antonia mostraba interés en lo que para sus padres, en un principio, parecía ser una preferencia pasajera. “Ella disfrutaba de los cuentos de hadas, las princesas con largas melenas y los vestidos pomposos. A diferencia de su hermano, quien le lleva un año de diferencia, y disfrutaba de los carros de juguete, los ninjas y los superhéroes”, cuenta. Por su parte, Tomás recuerda que él empezó a buscar información y descubrió que en la historia de la humanidad podría haber una explicación, “en otras épocas y culturas han existido hombres que usaban faldas, maquillaje y tacones, para ese momento se trataba sólo sus gustos”, relata.



Desde pequeña, Antonia siempre mostró sus preferencias sin importar lo que se esperaba de ella. Sus padres, Tomás y Tiana, le dieron libertad para explorar todo tipo de juegos, incluso aquellos considerados “masculinos”. Pero, por más que intentaron, sus elecciones no cambiaban. "Si jugaba con su hermano a los Power Rangers, a los ninjas o a cualquier otro juego, siempre elegía los personajes femeninos", cuentan. Para Navidad, sus peticiones eran siempre las mismas: muñecas de Disney, disfraces de princesas o unicornios. Incluso llegó a pedir usar esos disfraces todos los días, y sus padres, respetando su deseo, le dieron permiso de hacerlo dentro de casa. "Al llegar del colegio, lo primero que hacía era ponerse su disfraz, y parecía que esperaba todo el día para eso, se veía muy feliz", agregan.



Aunque respetaban sus elecciones e intentaban guiarla, Tomás y Tiana no podían evitar sentirse preocupados. "Nosotros no lo demostrábamos frente a ella, pero sentíamos angustia. Esperábamos que eso cambiara en algún momento y que le empezaran a interesar cosas de niños", recuerdan. La familia, profundamente tradicional y creyente de la religión católica, no entendía por qué Antonia tenía esos gustos. "Puedo con un hijo gay, pero no con un hijo travesti", pensaba Tiana, dejando entrever la lucha interna que vivía en esos primeros años. No obstante, esos pensamientos se desvanecían en esas situaciones en las que veían a su hija feliz, disfrutando de cosas simples, como cuando fingía que tenía el cabello largo con una trenza de lana hecha por ella misma.