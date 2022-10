Se venció el plazo y aun no hay casilla de sexo “no binario” en la cédula

Dani García Pulgarín se identifica como una persona travesti y no binaria. Foto: María Camila Morales - El Espectador

Gracias a una tutela presentada por Dani García, politóloga y travesti, el pasado 4 de febrero la Corte Constitucional exhortó al Gobierno y a la Registraduría Nacional que en seis meses pusieran en marcha un sistema que incluya la categoría no binaria en los documentos de identificación. Hasta la fecha no se ha emitido ninguna regulación que asegure los derechos de las personas con identidad de género diversa que no se identifican como hombres ni como mujeres. (Dani García Pulgarín: una travesti histórica en Colombia)

La sentencia que permite la modificación del componente “sexo” por una categoría neutra o indeterminada, representada con “NB”, fue histórica pues reconoce los derechos a la dignidad, la personalidad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia de la población diversa. Asimismo, la Corte le solicitó al Congreso de la República que, en dos años, establezca cuáles derechos y obligaciones dependen del sexo o género de las personas. (En video: la travesti que logró la cédula no binaria en Colombia)

Para la implementación efectiva de esta categoría de género, es necesaria la transformación de las bases de datos administradas por la Registraduría Nacional. En estos seis meses no se ha dado ningún comunicado oficial que explique la puesta en marcha de un sistema que incluya de forma automática la categoría no binaria para estos trámites.

En un comunicado de prensa invitando a una jornada masiva de cedulación para personas trans y no binarias, el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) explican que, a pesar de que no se ha dado cumplimiento a esta orden, las personas pueden exigir que el género en sus documentos de identidad sea corregido, aún sin la reglamentación correspondiente.

Hasta el momento, la Registraduría Nacional ni el Gobierno se han pronunciado sobre el vencimiento del plazo. Sin embargo, las organizaciones sociales hacen un llamado a las instituciones y al Congreso para que emitan las regulaciones que aseguren la socialización a nivel nacional de la sentencia, su aplicación sin contratiempos y den paso a que las personas trans y no binarias tengan un acceso efectivo a sus derechos.

En palabras de la Corte, que las personas trans y no binarias tengan un reconocimiento pleno de su identidad en los documentos de identificación es fundamental para que puedan acceder de manera integral, por ejemplo, al sistema de salud y de pensión. También hace evidente que la división entre masculino y femenino tiene efectos en las reglas de la prestación del servicio militar y de la asignación de cupos carcelarios, en donde la falta de ese componente neutro significa un vacío legal al respecto.

El reconocimiento legal de las personas no binarias en Colombia hace parte de una serie de avances por los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ en el último año. En octubre de 2021, Mike Nicolás Durán fue la primera persona cuyo registro civil de nacimiento y cédula reconocen que es una persona trans con el componente “T”. Esto es importante, pues en la Sentencia del caso de Dani García se menciona que falta discutir cuál puede ser el marcador neutro más apropiado. (Colombia y otros países que tienen componente “No Binario” en las identificaciones)

A pesar de que no se conoce el dato de cuántas personas han accedido a una cédula no binaria, la inclusión de esta categoría permite ver las dimensiones sociales y jurídicas del género por lo que es fundamental su reglamentación.