Gracias al aburrimiento

Desde el aburrimiento, me zambullí en las páginas satinadas, como de seda, de una inmensa Biblia ilustrada por Gustave Doré. Y fui Sansón, y Abel, y un poco Caín, y otro poco Judas. Y tuve miedo, y bajé al infierno, y morí y resucité todos los días y todas las noches. Por el aburrimiento, con todo el tiempo del mundo para salir de ahí, escribí melosas estrofas y sangrientos párrafos, y seguí escribiendo, imaginando, descubriendo, preguntando. Escuché infinidad de veces los mismos discos, me los aprendí de memoria y luego traté de sacarlos con una guitarra, que más que guitarra era un pedazo de madera, perfecta para mis torpes manos, y más perfecta aún para lograr desaburrirme.

Desde el aburrimiento, por él y gracias a él, hallé una y mil maneras de desaburrirme. Conté los minutos de las horas, y los días. Y me senté en una montañita de un parque a ver pasar a la gente, a imaginar sus vidas, a recrearlas, como recreé a los Beatles o a Serrat, a Dustin Hoffman, a Al Pacino o a Sofía Loren, a Hermann Hesse y a Julio Cortázar, y a decenas de los personajes que salían de cuando en cuando en los diarios, y que de tanto recrearlos los hice míos. Fui Raskolnikov. Tuve tanto tiempo de pensar en su crimen y en su castigo, que terminé por sentirme perseguido, como él, y culpable, como él, y único y hasta elegido, como él, y acabé por decir, por gritar, que necesitaba aire. Fui el lobo estepario, muy a pesar de que no sabía qué era una estepa, y fui pleno cada vez que me sentí solo. Solitario, triste y final, como un libro de Osvaldo Soriano.