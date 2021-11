El pódcast “Aquí hablamos todas”, producido por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de las TIC y la Embajada de Suecia presenta a mujeres colombianas que desde sus campos de acción son referentes de empoderamiento y y de trabajo por la igualdad de género.

Esta serie se presenta cuando se conmemora el aniversario número 25 de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, celebrada en Beijing, China. En este espacio surgió la Declaración y Plataforma de Beijing, un plan que busca la igualdad de género y que ha servido de manual para buscar alternativas que mejoren las condiciones de mujeres y niñas y se garanticen sus derechos.

En el primer capítulo, del mismo nombre de pódcast, tres artistas se reúnen para hablar de las influencias femeninas en sus vidas y de los estereotipos con los que, sin darse cuenta, crecieron. La actriz, escritora y comediante Carolina Cuervo; la ilustradora, periodista y escritora Amalia Andrade y la actriz Alejandra Borrero comparten este espacio para hablar de la vida como mujeres públicas y de los derechos de las mujeres.

“Vi a mi madre trabajar día a día porque nunca alcanzaba pa cinco hijos, eso nunca alcanzaba. Así que ella trabajaba día a día y creo que hubiera sido una gran empresaria, pero en ese momento no era bien visto, no estaba tomada en cuenta la voz de las mujeres”, recuerda Alejandra sobre su mamá, que junto a Margarita Vidal y Gloria Valencia fueron grandes influencias en su juventud.

Las artistas también cuentan lo que era su vida mientras sucedía la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en China. Recuerdan las presiones sociales y estereotipos a los que se veían sometidas por los medios y por la sociedad colombiana en general.

Carolina critica las imposiciones sociales que ha sentido como artista y en el mundo laborar por ser mujer, y relata episodios que vivió mientras trabajaba y estaba embarazada. “Aquí no puedes ser bonita e inteligente al mismo tiempo. No puedes tener un talento y otro al mismo tiempo. No puedes ser mamá y ser exitosa en tu trabajo al mismo tiempo. Hay una, tienes que escoger. Tienes que aprender a escoger qué es lo que tú quieres, sin entender que uno puede ser todo”.

Hablan también del rol que muchas veces les negaron como tomadoras de decisiones y su ruta individual y familiar para ser mujeres independientes, empoderadas y con el poder de tomar decisiones. También se remontan a las experiencias que las hacen feministas y abanderadas por los derechos de las mujeres.

La escritora Amalia Andrade hace una especial invitación a informarse y demandar el cumplimiento de sus derechos: “Hablen con otras mujeres que esto se puede reclamar. Así como uno se gana el Baloto uno va y dice “yo tengo derecho a mi premio”. Ustedes tienen derecho a su educación, ustedes tienen derecho a su dignidad, ustedes tienen derecho”.

Aquí pueden escuchar el capítulo completo:

* Nota: El contenido del pódcast “Aquí hablamos todas” es producido por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de las TIC y la Embajada de Suecia.