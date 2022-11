Arranca en Colombia construcción de política exterior feminista: ¿en qué consiste?

Una política exterior feminista, para algunas organizaciones, es "la política de estado que define las interacciones con otros estados, movimientos y otros actores no estatales, de manera que se priorice la paz, la igualdad de género y la integridad ambiental". Foto: Valentina Hurtado Vélez

Pacifista, participativa e interseccional son las características que, según la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil, definirán la política exterior feminista que construirá Colombia.

Así lo hizo saber este jueves en el primero de varios encuentros sectoriales que, se espera, orienten dicha política, cuyos lineamientos serían incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de este gobierno.

En términos generales, la Cancillería explicó que uno de los propósitos de la política exterior feminista es “abordar las causas de raíz de la desigualdad de género en el país” y “llevarlas a escenarios internacionales con el objetivo de trabajar con otros para superarlas”.

Asimismo, según la entidad, la perspectiva de esta política implica que “para Colombia, los enfoques de género son primordiales en todas las estrategias de cooperación que se emprendan de aquí en adelante”.

La vicecanciller Gil explicó que el principio “pacifista” va en línea con la política fundamental del gobierno nacional, la llamada “paz total”. Con “participativa” hace referencia al diálogo que se buscará sostener tanto en el país como en escenarios bilaterales y multilaterales.

La “interseccionalidad”, por otro lado, tiene como objetivo la “promoción, la garantía de los derechos humanos de todas las poblaciones: mujeres, jóvenes, comunidades, LGTBIQ+, los pueblos indígenas y demás”, aseguró la viceministra.

Al respecto, la viceministra explicó: “Queremos que el tema género sea fundamental en las candidaturas que presentemos de Colombia de aquí para delante en organismos internacionales”. Agregó que el objetivo es “que no solo haya más mujeres sino más mujeres diversas, más mujeres indígenas, más mujeres afro. Necesitamos más representatividad en el servicio exterior”.

Según la funcionaria el Ministerio “las misiones y todas las embajadas han recibido instrucciones de transversalizar este lenguaje en todos los instrumentos internacionales que Colombia suscriba”.

Entre las acciones para la igualdad que ha destacado la Cancillería está el diseño de Plan de Acción de la Resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad, sobre Mujer, Paz y Seguridad.

Esto tomará un año y “contará con un grupo de países acompañantes, va a incluir cinco foros regionales, un foro nacional, consultas virtuales, consultas de los borradores del plan, para que finalmente dentro de un año, en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, Colombia pueda presentar su plan nacional de acción”.

El primer encuentro sectorial para la definición de esta política se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, sede de la Cancillería, y contó la participación de más de 100 personas de forma presencial e invitados de organizaciones internacionales y representantes de gobiernos, que compartieron sus experiencias en la materia.

Spogmay Ahmed, asesora sénior de Política Global del International Center for Research on Women, por ejemplo, explicó que para la organización una política exterior feminista “es la política de estado que define las interacciones con otros estados, movimientos y otros actores no estatales, de manera que se priorice la paz, la igualdad de género y la integridad ambiental; consagra los derechos humanos de todas las personas, busca romper las estructuras de poder coloniales, racistas y patriarcales (...)”.

Entre otras personas, también participó Christopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Cancillería de México, primer país latinoamericano en presentar su política exterior feminista, en 2021.

El funcionario explicó que para el Gobierno de México se trata de los “principios que buscan, desde la política exterior, orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera”.

Paradójicamente, casi en simultáneo al evento, tanto en Bogotá como en Ciudad de México se llevaban a cabo manifestaciones por la impunidad en casos de violencia machista.

En la capital colombiana, la indignación por el caso de violación a una joven menor de edad en el sistema Transmilenio llevó a las personas a las calles, mientras que en la capital mexicana se llevó a cabo la marcha denominada Día de Muertas (posterior al tradicional Día de Muertos, que se celebró el 2 de noviembre), y convocó a más de un centenar de personas que exigieron justicia por los feminicidios y desapariciones ocurridos en el país.

