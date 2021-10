“Con enfoque de género logramos mejores resultados”: embajador de Noruega

El pasado mes de septiembre el Gobierno Nacional, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional y la Mesa de Género de la Cooperación Internacional presentaron la campaña Más Mujeres, Más Democracia, liderada también por ONU Mujeres, con el objetivo de promover mayor participación de las mujeres en la democracia, sobre todo teniendo en cuenta que se acercan las elecciones.

El Espectador, uno de los medios aliados de la iniciativa, habló con el embajador de Noruega, John Petter Opdahl, presidente de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional. En el marco del inicio de la campaña, cuya primera etapa se extenderá hasta el 13 de diciembre (fecha de cierre de las inscripciones de las candidaturas), el embajador contó por qué esto es de interés para los cooperantes y cómo ve el avance del país en materia de igualdad de género y paridad política.

¿Cómo surge la iniciativa de Más Mujeres, Más Democracia?

ONU mujeres es un socio para nosotros como cooperantes en cualquier asunto que tenga que ver con género y el trabajo en Colombia. Nos preguntamos qué podíamos hacer para tener un impacto en algo muy concreto que es la campaña electoral de 2022. El objetivo es asegurarnos de que habrá amplia participación de candidatas mujeres. Esa es la idea.

¿Por qué el interés en trabajar por la igualdad de género?

Creo que he visto no solo por parte de Noruega, sino de todos los cooperantes en los últimos años, el interés por asegurar que todo lo que hacemos en cualquier apoyo que brindemos, en cualquier cosa, tenga un enfoque de género. Es algo que tiene prioridad. Con ese enfoque obtenemos mejores resultados, nos aseguramos de que la cooperación esté yendo adonde tiene que ir y que el impacto sea mejor. En este caso, la idea es apoyar a la mitad de la población de Colombia (las mujeres), pues en representación política todavía falta: hay una brecha en la vida política entre hombres y mujeres.

Adicionalmente, esto es importante porque Colombia tiene la oportunidad de mostrar a su población y en la región que ha tomado pasos importantes en este tema.

¿Cuáles son las acciones concretas?

En la campaña Más Mujeres, Más Democracia están llamados todos los candidatos y partidos. Se trata de tener de parte de nosotros comunicación con todos los partidos y representantes políticos para recordarles que hay que asegurar la participación de mujeres en sus listas en todos los territorios.

¿Qué resultados han dejado experiencias similares en otros países?

Esto tiene que ser una decisión consciente. Hay que tenerlo dentro de la política tratando de tener la mitad de las mujeres como representantes. En Noruega hace un mes tuvimos elecciones; no llegamos al 50 % de mujeres en nuestro parlamento, llegamos al 45 %, pero ha sido un trabajo continuo. Ahora para cualquier persona en Noruega este asunto es obvio, no se discute en ningún partido que haya mitad o más de mujeres en sus campañas. Colombia está dispuesto a trabajar en este tema, he visto que en los territorios las organizaciones, muchas veces las más fuertes, son lideradas por mujeres, indígenas, afrocolombianas, en la implementación de los acuerdos de paz; la voz, la iniciativa de las mujeres, está. Pero ojalá eso se pueda reflejar en el nivel más alto de la representación de los ciudadanos colombianos en el congreso.

Cuando se habla de igualdad de género o de paridad a veces da la impresión de que se habla de las mujeres como algo homogéneo. ¿Cómo pasar de hablar de la necesidad de la igualdad a hablar de la necesidad de un enfoque interseccional que tenga en cuenta la diversidad que hay entre las mismas mujeres?

Colombia va por buen camino en esto. En los ámbitos de la sociedad, la política, la economía, la cultura, es obvio que hay un papel central de las mujeres. Falta mucho por hacer, por ejemplo, en juntas directivas para asegurar la representación de las mujeres en algo tan importante como eso. Sin embargo, nunca he escuchado en los círculos políticos que alguien piense que se va a ver debilitado por tener mayor participación de las mujeres en sus campañas; todo lo contrario.

¿Cómo asegurar la veeduría en todo esto por parte de la ciudadanía, los partidos y en general de los grupos de interés para garantizar participaciones efectivas y no “mujeres de relleno” en las listas de candidaturas?

Ustedes como medios tienen una tarea importantísima para que no sea una fachada, tienen que gastar más tiempo entrevistando a las candidatas, por ejemplo; muchos de los medios están bastante conscientes de esto. Eso puede ayudar mucho.