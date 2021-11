Empoderamiento menstrual para las mujeres wayúu

Uno de los departamentos con mayor incidencia de pobreza extrema en el país es La Guajira, con un 61,8 % en el 2019 según el Boletín de pobreza monetaria por departamento del DANE y un 55,5 % de hogares con jefatura femenina que se autorreconocen como indígenas. Bajo este panorama, para las mujeres wayúu que viven en el departamento, acceder a productos menstruales convencionales como toallas higiénicas y tampones es difícil por los altos costos que tienen, o en ocasiones porque los comercios que los venden quedan muy lejos de las comunidades.

Con el proyecto Glow with the flow, la fundación Hilo Sagrado, en alianza con Abury Foundation, Caring For Colombia Foundation, Somos Martina, y Kora Mikino Mestruation Panty, capacitarán a 16 de las 174 mujeres wayúu que hacen parte de la fundación para que aprendan a coser y fabricar ropa interior para sus ciclos de menstruación.

Natalia Bertel, directora de la fundación Hilo Sagrado, explica que “las mujeres wayúu enfrentan condiciones de pobreza extrema profundas y ahondadas por la falta de dignidad menstrual, en su periodo no cuentan con productos de higiene tradicional por su alto costo, lo que hace que las mujeres se vean obligadas a aislarse en estos días, faltando a su estudio o no pudiendo realizar sus actividades económicas cotidianas, lo cual abre más la brecha en la equidad de género”.

Las 16 mujeres que inicialmente recibirán la capacitación por parte de Somos Martina y Kora Mikino Mestruation Panty, empresas dedicadas a la fabricación y venta de pantis especiales para la menstruación, contribuirán a la dotación de las 174 mujeres de la comunidad. Una vez se cumpla con ese primer objetivo de garantizar una menstruación digna para todas, se buscará que esta iniciativa llegué a más mujeres del departamento.

Para el desarrollo del proyecto, Hilo Sagrado se dio a la tarea de recaudar 9.000 euros, algo más de 40 millones de pesos, para construir un taller de costura, comprar las máquinas y los insumos necesarios para producir los pantis, que serán 100 % colombianos, y capacitar a las mujeres. Hasta el momento, han recaudado 5.000 euros y esperan llegar a la meta antes de que se termine este año.

A través de otros proyectos de la fundación, de la venta de los accesorios, bolsos y zapatos que fabrican las artesanas wayúu y de los aportes que las personas quieran hacer mediante su página web buscan recaudar los 4.000 euros que les hacen falta.

El taller de costura se construirá en la comunidad Los Cabritos que se encuentra en el kilómetro cinco vía Valledupar, a una hora y media desde la ciudad de Riohacha, ya que es de las pocas que cuentan con el sistema de electricidad necesario para implementar el taller.

Además de dignificar la menstruación y hacerla un proceso más sostenible para las wayúus, este proyecto busca que las mujeres de la comunidad, con las capacitaciones y las herramientas que tengan, puedan producir estos pantis para venderlos y hacer de esta una fuente de ingresos.

“Desde el 2013 estamos trabajando con las comunidades Wayúu para lograr que sean autosostenibles por medio de la educación, el empoderamiento económico y desarrollo sostenible”, cuenta Bertel.

A mediano plazo, Glow with de flow quiere hacer del trabajo de las artesanías y de la fabricación de pantys menstruales una vía para que las mujeres de la comunidad sean microempresarias y que se cierre la brecha económica de género que afecta particularmente esa región. Pues, según el informe Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia, presentado en el 2020 por ONU Mujeres, el DANE y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la brecha salarial en el departamento de La Guajira fue de 29,65 %, la más alta del país.