Generando Equidad, la nueva apuesta institucional por la igualdad de género

Con el objetivo de disminuir la brecha de género en el país, USAID, Tetra Tech, la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer anunciaron el lanzamiento del programa Generando Equidad, que será implementado durante los próximos cinco años.

Esta iniciativa busca la equidad de género en tres ejes principales: el empoderamiento económico de las mujeres, la transformación de normas sociales y la implementación de políticas y servicios de género. Para dicho fin, la inversión estadounidense será de 36,9 millones de dólares, más de 145 mil millones de pesos colombianos.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, afirmó durante el lanzamiento del programa que “Colombia es un país que está trabajando para insertarse más a las cadenas globales de valor y es muy importante que tengamos, a través de USAID, la garantía de este sello de equidad de género”.

En los últimos seis meses se definieron los 36 lugares del país donde se llevarán a cabo las acciones entre actores públicos y privados para cumplir los objetivos del programa. Serán 33 municipios ubicados en el Pacífico, el Bajo Cauca y Montes de María los centros donde se desarrollarán proyectos productivos a mediana y gran escala que impacten de manera positiva la economía de las mujeres, territorios que en su mayoría son municipios PDET; las tres ciudades que también serán beneficiadas son Bogotá, Cartagena y Medellín.

Para apoyar los proyectos productivos, este programa deberá identificar las asociaciones de mujeres en cada región, sus necesidades y las oportunidades de escalamiento de sus propuestas, “que sean innovadores, que tengan como eje central el trabajo de las mujeres, con un potencial de exportación fomente la inversión extranjera”, explica Martha Chaverra, subdirectora del Programa Generando Equidad.

En materia económica, el programa busca equilibrar la participación financiera de la mujer y la distribución del trabajo no remunerado. Según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del DANE del 2021, la participación de las mujeres campesinas en trabajo no remunerado es de un 94 % frente a un 59,7 % de los hombres y son ellas quienes invierten 7,14 horas diarias a actividades de cuidado no remuneradas, mientras que los hombres invierten 3,25.

Martha Chaverra explica que para lograr el empoderamiento económico de las mujeres es necesaria la movilización de activos financieros, generar oportunidades para que las mujeres accedan a educación financiera y mejorar la posición de ellas en las cadenas de valor, sobre todo la de las mujeres rurales. “Hemos identificado cadenas de valor de cacao, de café, de turismo comunitario donde la mujer tiene una buena participación y hay que apostarle a eso”, concluye.

El programa trabaja en gestionar treinta alianzas con el sector público y privado para avanzar en la inclusión laboral de estas mujeres, entre estas, destaca la alianza con Camacol que tiene como objetivo mejorar y aumentar las capacidades de las mujeres para que aumente su participación en el sector de la construcción.

En este camino, Gheidy Gallo, consejera presidencial para la equidad de la mujer, explica que el trabajo con las entidades financieras será clave para asegurar el progreso económico de las mujeres “es importante tener en cuenta la economía del cuidado, que sea reconocida por el sistema financiero para abrirles las puertas a créditos a las mujeres, para bajarles la tasa de interés”.

Además, Gallo cuenta que como parte de la gestión que están realizando, próximamente se presentará un instrumento financiero en alianza con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) para exonerar cuotas de pago, teniendo en cuenta un buen historial crediticio, y también implementarán un bono soberano para la equidad de género que consiste en conseguir recursos del sistema financiero internacional para apoyar los emprendimientos de mujeres.

Por otro lado, uno de los retos de Generando Equidad será su segundo objetivo, teniendo en cuenta las altas cifras de violencia basada en género en el país: transformar positivamente actitudes y normas de género. En el Estudio de Tolerancia Social e Instituciones a las Violencias contra las Mujeres de USAID se evidencia que el 79 % de los procesos judiciales por violencia intrafamiliar iniciados desde 2010 y hasta 2020 continúan en etapa de indagación. Además, durante el 2020 la cantidad de llamadas a la Línea Púrpura, de atención a casos de violencia de género durante la pandemia, aumentó en un 230 %, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Mujer.

Para atender esta problemática, una de las estrategias del programa será fortalecer la Escuela Nacional de desaprendizaje del machismo, que este cumple un año de funcionamiento, donde impulsados por la consejera presidencial para la equidad de la mujer se capacita pedagógicamente a funcionarios de comisarías de familia, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Alcaldías y Gobernaciones, operadores de la Línea 155 y mujeres de organizaciones sociales en el manejo de casos de violencia basada en género e “invita a repensar cómo vemos a las mujeres en la sociedad”, en palabras de la consejera Gallo.

Este programa, al contar con la financiación de USAID y la participación de actores del sector privado y de los gobiernos locales tendrá garantizado su funcionamiento durante los próximos cinco años, independientemente de los resultados electorales del próximo año. “Con una inversión de $36 millones de dólares, buscamos promover el empoderamiento económico, transformar comportamientos para reducir la violencia basada en género y contribuir al avance de los servicios para la atención de la mujer”, comenta Lawrence Sacks, director de misión de USAID en Colombia.

Estos son los 36 municipios y ciudades donde tendrá lugar Generando Equidad: