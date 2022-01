Durante el 17 y 18 de enero se presentará la Red de Mujeres Progresistas de América Latina en Bogotá. Foto: Twiitter @GloriaFlorezSI

Este lunes se inició el seminario internacional organizado por los movimientos políticos Polo Democrático, Fuerza Ciudadana y Colombia Humana, en alianza con la Corporación Latinoamericana Sur, donde se presentó la Red de Mujeres Progresistas de América Latina. Este grupo de mujeres tiene como fin impulsar la participación política de las mujeres y la estructuración de un plan que disminuya las inequidades sociales y económicas que se han incrementado a raíz de la pandemia de covid-19 y que perjudican de forma diferencial a las mujeres y niñas de la región.

El primer día del seminario contó con la participación de los precandidatos presidenciales Francia Márquez y Gustavo Petro, también con las lideresas políticas Piedad Córdoba, Aída Avella y Gloria Flórez, presidenta de la Red. Sin embargo, no estuvieron presentes la precandidata Arelis Uriana, pues no logró llegar a Bogotá, ni las mujeres que integran el movimiento político feminista Estamos Listas, pues no fueron convocadas al evento. Al respecto, Marta Restrepo, una de las voceras de Estamos Listas, se pronunció sobre la falta de participación de mujeres progresistas de otros partidos en su cuenta de Twitter:

“Una de las propuestas que tengo como presidenta de la Red es ampliar el espacio y darles la relevancia a otros movimientos sociales y políticos de mujeres, a lideresas sociales y organizaciones”, comentó Flórez sobre la ausencia de Estamos Listas y explicó que por el momento y durante la presentación de esta nueva alianza solo tres partidos políticos colombianos (Colombia Humana, Fuerza Ciudadana y el Polo Democrático) hacen parte de la Red pues son parte del grupo PAOLA, la articulación de partidos progresistas de América Latina de la cual surgió esta iniciativa.

“El día de hoy es muy importante en el camino de las mujeres progresistas que buscamos la transformación de nuestros países en América Latina”, expresó María Angélica Prada, vicepresidenta de mujeres del partido Polo Democrático, quien durante su intervención destacó el avance que representa presentar listas paritarias para las próximas elecciones al Congreso. Cabe recordar, que, aunque la obligatoriedad de paridad en las listas fue presentada en el nuevo Código Electoral del 2020, debido a que la Corte Constitucional no se pronunció antes de la entrega de listas en diciembre del 2021, esta norma se limitó al compromiso (incumplido) de los partidos políticos.

Si bien las cuotas de participación son un paso en el camino de las mujeres para lograr una mayor representación en el ámbito político, es a través de la paridad en dicha representación, el reconocimiento y la redistribución que las mujeres progresistas apuestan para poder superar la falsa participación de la que han sido víctimas, ocupando cargos suplentes y limitándolas al cumplimiento de cuotas.

Sobre la participación política de las mujeres se refirió la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que participó virtualmente del seminario y se excusó por no poder viajar a Bogotá. “El empoderamiento de la mujer consiste en la imperiosa necesidad de romper con los mitos patriarcales del rol de la mujer en la política y adquirir el control sobre nuestro desarrollo y nuestra vida por medio de nuestras organizaciones y de nuestra acción en la sociedad: en los partidos, en los gobiernos, creando las condiciones para dar soporte a ese proceso, avanzando de forma sistemática, saliendo del espacio doméstico y privado para intervenir cada vez más en la esfera pública, sobre todo en la acción política latinoamericana”.

Rousseff también se refirió a factores que desde su experiencia obstaculizan el ejercicio político de las mujeres. A la violencia política y misoginia a la que se vio enfrentada por ser mujer y que, según ella, más adelante se normalizaron durante los gobiernos siguientes se suman a las noticias falsas y la estereotipación de las mujeres en los medios de su país. Para la expresidenta “la misoginia es una reacción ante la mujer en el poder pues afecta el monopolio y privilegio de los hombres”.

La precandidata presidencial Francia Márquez también participó del seminario y cuestionó el feminismo y el progresismo que se ejerce en la política e invitó a evaluar las prácticas que pueden vulnerar los derechos de otras mujeres. “La violencia política también es simbólica. Yo la he sentido desde adentro y desde afuera, cuando mujeres progresistas me dicen que por qué estoy ahí compitiéndole la presidencia a Petro. Yo les respondo ¿y por qué no?”.

Márquez también se refirió a la reforma agraria, una propuesta impulsada por los sectores de izquierda y campesinos del país, pero añadió dos componentes que para ella son indispensables si que quiere obtener un cambio palpable. “La reforma tiene que ser ecológica y feminista para que la tierra no se distribuya simplemente entre los hombres, sino que llegue a estar en manos de las mujeres también”, explicó y pidió también tener en cuenta el Ministerio de Cultura como un punto de transformación que tenga como centro la vida a través del arte y del reconocimiento, no como un ministerio del “folclorismo”.

Durante el seminario, también se presentó el documento Situación económica, violencia y participación política de las mujeres en Colombia: reflexiones para la construcción de un programa de transición democrática, de las autoras Carolina Corcho Mejía, Lidoska Peralta Prieto y Gloria Flórez Schneider. El texto expone el rol principal de las mujeres en el desarrollo económico y político del país, las condiciones que vulneran sus derechos y plantea medidas que impulsan la equidad de género.

La precarización de los derechos laborales, la violencia de género, la regulación de la sexualidad, la violencia racista, la destrucción del medioambiente a manos del capital y la coacción del estado por el mercado de acuerdo con Peralta, son “algunas políticas neoliberales que afectan de forma diferencial a las mujeres”. “En estos tiempos la mayor confluencia de crisis sanitaria, económica y social alcanzan nuestro continente y, como la historia reciente lo está mostrando, las víctimas preferentes de la pandemia son las mismas víctimas del neoliberalismo: las familias pobres, especialmente las mujeres afro e indígenas que sufren la pobreza”, añadió Rousseff.

Para contrarrestar estas problemáticas, las mujeres que participaron en el primer día del seminario resaltaron la importancia de tener presente el enfoque de género de manera diferencial e interseccional, además de enfocarse en la economía del cuidado. Esto último teniendo en cuenta que los cuidados no remunerados y tareas del hogar equivalen al 20 % del PIB en Colombia según el Dane, una actividad que recae sobre 30 millones de colombianos, de los cuales el 78 % son mujeres.

La renta básica permanente no como un subsidio, sino como un derecho ciudadano, una reforma política que garantice la democracia y la paridad al interior de los partidos políticos a la hora de elegir sus listas y también un sistema que demuestre los procesos democráticos para nombrar a los y las candidatas a alcaldías y gobernaciones son otras de las propuestas que presenta el documento de Peralta, Corcho y Flórez.

El primer día del seminario también contó con la participación de las lideresas políticas Piedad Córdoba, Aída Avella, Gloria Flórez y con la intervención del precandidato presidencial Gustavo Petro. A la Red de Mujeres Progresistas de América Latina también la integran los movimientos políticos País Solidario de Paraguay, Socialista de Uruguay, Socialista de Chile, Partido de los trabajadores de Brasil, Partido Democrático Trabalhista de Brasil, Acción Ciudadana de Costa Rica, Revolucionario Moderno de República Dominicana, UNAMOS Nicaragua, Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo y Fuerza Ciudadana y las organizaciones Instituto Igualdad de Chile, Fundación Perseu Abramo de Brasil y la Corporación Latinoamericana Sur de Colombia.

“Vamos a desarrollar una serie de talleres y procesos para lograr la ampliación de la red. Es un espacio que comienza y que esperamos ampliar en Colombia y en América Latina”, concluyó Flórez.