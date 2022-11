“La paz y el progreso no son sostenibles sin igualdad de género”: Neneh Diallo

Diallo (centro) en reunión con representantes de comunidades afrocolombianas e indígenas. / Cortesía Embajada de Estados Unidos en Colombia

Neneh Diallo es la directora de Inclusión y Diversidad de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Allí tiene funciones para las que se ha preparado durante buena parte de su trayectoria, incluso en el sector privado, en firmas como Pockstock, cuyo objetivo es aumentar la representación y la diversidad en los medios de comunicación.

Diallo, quien también dirigió la oficina de diversidad e inclusión de la agencia de cooperación Millenium Challenge Corporation, estuvo de visita en Colombia la semana pasada y contestó a las preguntas de El Espectador. La funcionaria destacó no solo la estrecha relación bilateral, sino también el interés que tiene la administración Biden en apoyar la implementación del Acuerdo de Paz.

Hace énfasis en la necesidad de avanzar en el cierre de brechas que afectan a grupos vulnerables, como la población afrodescendiente e indígena. Por eso hace un llamado a tomar las lecciones aprendidas de la pandemia y no dejar a nadie atrás, en especial a las mujeres, ahora que se vuelve a hablar de tiempos de crisis económica.

¿Cuál fue el propósito de su vista?

El propósito de mi visita es apoyar los esfuerzos para mejorar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad (DEIA) en el trabajo del gobierno de Estados Unidos en Colombia, al mismo tiempo que destaco algunos de los esfuerzos pioneros de DEIA de nuestra Misión y los socios del Gobierno colombiano aquí. En USAID, la principal agencia de desarrollo del mundo, estamos comprometidos con mejorar las DEIA en nuestro lugar de trabajo y operaciones, en línea con los principales compromisos de la administración Biden-Harris y la administradora de USAID, Samantha Power, quien encabezó la delegación estadounidense que asistió a la toma de posesión del presidente Petro. Yo, como directora de Diversidad de USAID, estoy comprometida con garantizar que los esfuerzos humanitarios y de asistencia para el desarrollo por parte de USAID reflejen la diversidad demográfica de los países donde servimos. Esto incluye nuestra fuerza laboral, programación y asociaciones. También me comprometo con identificar, destacar y compartir las mejores prácticas y lecciones en todas las misiones. No fue casualidad que Colombia fuera uno de mis primeros viajes a América Latina para ver el trabajo innovador en este espacio. Por ejemplo, en 2020, nuestra Misión USAID/Colombia firmó los primeros premios directos con organizaciones afrocolombianas e indígenas. Estos premios apoyan la autodeterminación de estas comunidades, apoyan su recuperación de la pandemia de COVID y la implementación de la paz en sus territorios colectivos. Tuve el honor de visitar algunos de estos sitios del programa y me conmovió profundamente.

¿Qué áreas de cooperación con Colombia ha detectado hasta el momento?

Estados Unidos y Colombia tienen muchas de las mismas metas. Por ejemplo, estamos trabajando juntos para aumentar la estabilidad económica y eliminar las brechas de género y etnicidad en salarios, tasas de empleo y acceso a recursos, como finanzas y tierras. También tenemos un compromiso compartido de promover prácticas de gestión ambiental participativa, donde se respeten los conocimientos ancestrales y se empodere a las comunidades locales para tomar decisiones y liderar la respuesta al cambio climático. Asimismo, estamos trabajando juntos para promover la capacidad de todos para vivir sin violencia, incluida la violencia de género, y acceder a servicios de apoyo seguros, oportunos y efectivos para sobrevivientes de violencia. Y, por último, pero no menos importante, como saben, el secretario Blinken y la vicepresidenta Francia Márquez anunciaron recientemente que Estados Unidos servirá como el primer acompañante internacional del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016. Esto subraya la continua dedicación de Estados Unidos a las víctimas del conflicto, que de forma desproporcionada provienen de comunidades afrocolombianas, indígenas y étnicas.

¿Cuánto se ha invertido para beneficiar a esas comunidades en particular?

Durante los últimos 10 años USAID ha invertido más de $145 millones para beneficiar a las comunidades afrocolombianas e indígenas en Colombia, por ejemplo fortaleciendo la sociedad civil, promoviendo proyectos económicos y ambientales inclusivos, y combatiendo el racismo y la discriminación. Apoyamos de todo corazón los esfuerzos de Colombia para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una en la que las comunidades que han estado marcadas por la pobreza y la violencia puedan prosperar en paz. Después de todo, como dijo la vicepresidenta Márquez en nuestra reunión: sin equidad no hay desarrollo. Nuestro apoyo mutuo a las comunidades afrocolombianas, indígenas y otras comunidades históricamente marginadas en Colombia es clave para una paz duradera e inclusiva.

El Gobierno ha anunciado la creación del Ministerio de Igualdad. ¿Considera esto como un movimiento acertado? ¿O la igualdad debe ser un principio transversal en todas las instituciones?

Dejo en manos del Gobierno colombiano la determinación de sus políticas internas. Creo que establecer un Ministerio de Igualdad y Equidad es un símbolo poderoso, al igual que pienso que haber establecido mi función dentro de USAID señaló la importancia de la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad en nuestras prácticas internas, políticas, personales y programas. Es importante utilizar un enfoque que considere las necesidades únicas de las mujeres, las comunidades étnicas, las personas con discapacidades y la comunidad LGBTQI+. La creación de oficinas y ministerios centrados en la equidad nos permite elevar y dotar adecuadamente de recursos a áreas que a menudo se pasan por alto. Por supuesto, tener un Ministerio de Igualdad independiente no significa que otras instituciones no sean también responsables de promover la equidad, solo tiene el potencial de garantizar recursos y atención dedicados que de otra manera no sucederían.

¿Cómo evalúa la respuesta global ante el daño desproporcionado que sufren las mujeres en medio de la pandemia?

La pandemia puso de relieve las brechas de género preexistentes, particularmente relacionadas con la carga desproporcionada del trabajo de cuidado que enfrentan las mujeres. Además de tener que dejar el trabajo remunerado, debido al aumento del trabajo doméstico no remunerado en el hogar, las mujeres también estaban empleadas de manera desproporcionada en el sector de servicios más afectado. USAID trabajó en estrecha colaboración con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de Colombia, socios del sector privado y la sociedad civil para implementar estrategias de respuesta rápida frente a la pandemia. Un ejemplo es Camacol, con una asociación para conectar a las mujeres con oportunidades de empleo en sectores de rápido crecimiento, como la construcción en Cartagena. Hay muchos otros ejemplos de estrategias de mitigación, pero estos no son suficientes. Todavía queda mucho por hacer, entre todos, para eliminar las brechas de género que se ampliaron durante la pandemia.

Ahora que muchos países hablan de recesión o crisis económica, ¿cómo deben prepararse los Estados para evitar que las mujeres sean, una vez más, las más afectadas?

USAID cree que la paz y el progreso en Colombia no se pueden sostener sin la igualdad de género y el empoderamiento social, económico y político de las mujeres y las niñas. En tiempos de crisis, es particularmente importante proteger los derechos y el bienestar de los más vulnerables. Por lo tanto, nuestros esfuerzos para proteger y mejorar a las mujeres y las niñas deben ser interseccionales, teniendo en cuenta que las personas pueden tener múltiples identidades entrecruzadas y ser vulnerables a la marginación por múltiples motivos, incluso por su orientación sexual, raza o etnia. En Colombia, el Estado debe tomar medidas adicionales para proteger y mejorar a las mujeres y niñas afrocolombianas, indígenas, LGBTQI+ y otras mujeres y niñas, que siguen estando entre las más vulnerables a futuras crisis económicas. Entre los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la vida y a la seguridad. Vimos que en medio de la pandemia aumentó la violencia de género y se pueden ver tendencias similares en otros momentos de estrés y dificultades económicas. Esto significa que los servicios de prevención y respuesta a la violencia deben mantenerse y fortalecerse para responder a las necesidades de las mujeres, las niñas, las minorías sexuales y de género, y otras poblaciones vulnerables como las mencionadas. Sabemos que en tiempos de crisis las mujeres son las primeras en salir de la economía formal, ya que son ellas las que desproporcionadamente cuidan a los niños o a los enfermos. Por lo tanto, es imprescindible fortalecer la economía del cuidado aquí y en el extranjero.