Mujeres en ciencia, moda y hasta ajedrez: un ciclo de cine para destacarlas

Las proyecciones y conversatorios serán gratuitos y se realizarán durante todo el mes de marzo. Foto: Pixabay

Si bien en Colombia y muchos países conmemoramos el Día de la Mujer cada 8 de marzo, desde 1988 Estados Unidos dedica todo el mes de marzo para resaltar la historia de las mujeres, su participación en la sociedad, promover la reivindicación de sus derechos y la igualdad de género. Este año, la Embajada de Estados Unidos en Colombia preparó una serie de conversatorios y proyecciones documentales para destacar a la mujer en la ciencia, su contribución en el ámbito laboral y social.

Tanto los enlaces para ver los documentales como las charlas serán compartidos de forma gratuita en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia de Facebook y YouTube. En estas plataformas ya está disponible el conversatorio del documental Madame Mars (la versión en español la pueden ver en Facebook). La directora y guionista de este documental, la Dra. Jan Millsapps, conversa con la astrofísica María Gracia Batista sobre el rol de las mujeres en la historia de la exploración espacial y de las misiones a Marte.

También te puede interesar: Más de 2.800 niñas y adolescentes serán formadas en ciencia y tecnología

“Hablamos del hombre en el espacio, el hombre en la luna, seguimos dejando el espacio como un tema de hombres, pero todas las mujeres que participaron en la película están conscientes de que primeros somos humanos y congénero de segundas. Han encontrado esta forma para ser incluidas porque no se trata como dice la cita de “Marte necesita a las mujeres”, sino es la ciencia la que necesita a las mujeres”, explica la doctora Millsapps.

El próximo 8 de marzo, en Fragmentos, espacio de arte y memoria, en el centro de Bogotá se proyectará el documental Nevertheless, de la cineasta Sarah Moshman, que cuenta la historia de vida de siete personas que fueron víctimas de situaciones de acoso sexual en entornos labores y escolares. El documental muestra el proceso de cada víctima para romper las cadenas de silencio en su entorno y cómo el movimiento #MeToo ayudó a más mujeres a denunciar los casos de abuso de los que han sido víctimas.

También de forma presencial, el 18 de marzo se proyectará el documental The Remix: Hip Hop X Fashion en el Festival de Lectura y Escritura de Chocó (FLECHO). La película, dirigida por las estadounidenses Farah Khalid y Lisa Cortes, hace un recorrido por la evolución de la moda urbana en el hip hop y la influencia cultural de las mujeres diseñadoras y estilistas que le dieron forma a la estética de este género musical.

Para quienes no pueden desplazarse a los eventos presenciales, otros dos documentales estarán disponibles en las redes sociales de la Embajada. Entre el 19 y el 24 de marzo la película In Case of Emergency, dirigida por Carolyn Jones, tendrá acceso gratuito, y del 27 al 31 de marzo estará disponible el documental Girls in Chess de la directora Jenny Schweitzer. El último día de proyección de cada pieza, a las 2:30 p. m. la Embajada transmitirá un conversatorio en vivo que contará con la participación de las directoras para hablar sobre temática de cada documental: el impacto de la crisis del sistema de salud en mujeres enfermeras, en el primer caso, y la brecha de género que persiste en deportes como el ajedrez a nivel competitivo.