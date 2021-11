Mujeres en el deporte: una carrera imparable

El fútbol es considerado el deporte rey en todo el mundo por su capacidad de convocar multitudes, pasiones y dinero. Sí, pero solo cuando hablamos de fútbol masculino, porque los estereotipos que rodean el deporte han relegado el papel de las futbolistas en audiencias, relevancia y estabilidad económica.

Según ONU Mujeres, “aunque la industria futbolística mundial genera más de 500.000 millones de dólares cada año, un 49 % de las jugadoras de fútbol profesional no reciben salario, y el 87 % de ellas finalizará su carrera deportiva antes de los 25 años por la baja o nula remuneración”.

En el octavo capítulo del pódcast “Aquí hablamos todas”, producido por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de las TIC y la Embajada de Suecia las deportistas Catalina Usme, futbolista de la Selección Colombiana de fútbol femenino y delantera del América de Cali; Isabella Arcila, nadadora olímpica, y Natalia Gaitán, futbolista de la Selección colombiana y centrocampista en el Sevilla FC de España, hablan sobre su trayectoria deportiva, los retos y dificultades a las que se han enfrentado como deportistas y los retos que tiene el país y el mundo del deporte para garantizar inclusión e igualdad de género en distintas disciplinas.

Gaitán, de treinta años, ha practicado la natación desde los siete y cuenta los estigmas a los que, como ella, muchas nadadoras se han visto enfrentadas: “A la mujer nadadora siempre le dicen cosas sobre su cuerpo, que tiene la espalda muy ancha, que no tiene cola y aunque ya no me afecta, cuando era niña sí”, comenta.

Por su parte, las futbolistas hablan de los estereotipos que rodean a las deportistas, “el típico estereotipo al que nos enfrentamos es al de marimachas y lesbianas. Ignoran que hay todo un espectro de diferentes mujeres que jugamos fútbol, la que se maquilla y se peina, la que anda con gorro, la de pelo corto y la de pelo largo, hay mucha diversidad”, explica Usme.

Las tres concuerdan en la necesidad de crear referentes de mujeres deportistas, contar sus historias y hacer que lleguen cada vez a más niñas y jóvenes y consideran que en este aspecto son los medios de comunicación los principales encargados de este trabajo. Por ejemplo, un referente de dedicación y esfuerzo para Usme ha sido la medallista olímpica de yudo, Yuri Alvear. Gaitán explica que “a través de los medios de comunicación se puede crear empatía con la gente, dar a conocer estas historias y potencializar el rol de las mujeres en el deporte”.

En esta conversación, las deportistas también discuten la necesidad de tener protocolos para prevenir los casos de acoso laboral y sexual por parte de los hombres con posiciones de decisión dentro del deporte, directivos, entrenadores y preparadores físicos. Piden que las mismas licencias profesionales que se les exigen a los entrenadores en las disciplinas masculinas sean requisitos para dirigir deportes femeninos para garantizar el mayor profesionalismo y rigor en sus espacios deportivos.

Para mejorar las condiciones de las deportistas en distintas disciplinas y aumentar su participación, Usme considera que es prioritario acompañar los procesos de potenciales deportistas desde su infancia y explicarles que, además de ser un pasatiempo, el deporte puede ser una profesión y una opción de vida, desde distintos espacios que también han sido abarcados por los hombres, como los de árbitros y preparadores físicos.

“El fútbol practicado por mujeres es una puerta para el resto de los deportes femeninos, para alzar la mano y decir que las mujeres podemos practicar los deportes que históricamente han practicado los hombres”, concluye Gaitán.

Conozcan más sobre la trayectoria de estas deportistas aquí:

* Nota: El contenido del pódcast “Aquí hablamos todas” es producido por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de las TIC y la Embajada de Suecia.