Mujeres líderes por un futuro igualitario

Paridad en las elecciones, el compromiso de los partidos políticos en la participación de mujeres en la política y la importancia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso son algunos de los temas que tres representantes a la Cámara discuten en el séptimo capítulo del pódcast “Aquí hablamos todas”, producido por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de las TIC y la Embajada de Suecia.

Catalina Ortiz, del Partido Verde; Flora Perdomo, del Partido Liberal, e Irma Herrera, del Partido Mira, hacen parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso y durante esta conversación resaltan la importancia de abrir espacios en la política para generar políticas públicas con enfoque de género.

“Los hombres creen que la conversación está resuelta, pero todavía tenemos unos desafíos enormes, desde los hogares, necesitamos un círculo de apoyo en las tareas cotidianas y familiares que nos han relegado por tanto tiempo. Además, nuestros retos son grandes porque debemos construir política pública para que más mujeres encuentren esos espacios de participación, es difícil, pero es nuestro trabajo”, explica Ortiz.

Y es que, aunque en los últimos años ha aumentado la presencia de las mujeres en cargos políticos de elección popular, la cifra sigue siendo baja. Actualmente, las mujeres son el 52 % de la población en Colombia, pero solo están representadas por un 19,7 % de mujeres congresistas (18,7 % en el Senado y 21,3 % en la Cámara) y un 17 % de diputadas en las asambleas departamentales.

Según el informe Panorama de equidad de género para las mujeres en Colombia, presentado por el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en los concejos municipales las mujeres ocupan el 18 %, el 12 % en las alcaldías y solo el 6% en gobernaciones; es decir, 2 gobernadoras en todo el país.

La congresista Herrera explica que estas cifras promueven el estereotipo, que poco a poco se ha ido reduciendo, de que las mujeres no ocupan estos espacios porque no les interesa la política. “Uno siempre ve a las mujeres trabajando en las Juntas de Acción Comunal, en sus comunidades, desde distintos frentes, el problema es que no se les da el espacio cuando aspiran a cargos mayores como alcaldías y gobernaciones”, concluye.

Al interés por aumentar la participación política de las mujeres, se suma la reforma al Código Electoral, aprobada por el Senado en diciembre del 2020 donde se estableció la conformación de listas paritarias para las próximas elecciones, donde el 50 % deben estar ocupadas por mujeres. Sin embargo, las congresistas esperan que “haya un compromiso de los partidos políticos también en reconocer y darle la oportunidad a la mujer, que no las vayan a inscribir por obligación o como relleno de las listas, sino que tengan la oportunidad de subir”, en palabras de Herrera. lograr subir.

En este pódcast las congresistas también cuentan las experiencias personales que las acercaron a la política, las influencias que recibieron por parte de sus profesores y familiares. Una conversación que se enmarcan en la necesidad que ellas ven de tener mujeres diversas en la política, que vengan desde el sector empresarial, de la academia, del trabajo social, para democratizar más estos espacios de participación.

Escuche el capítulo completo aquí:

* Nota: El contenido del pódcast “Aquí hablamos todas” es producido por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de las TIC y la Embajada de Suecia.