[Opinión] En el marco del 25N: si no hay sí, es no

Las violencias contra nosotras las mujeres son sistemáticas, en todos los espacios en los que transitamos somos víctimas de violencias, en nuestras familias, con nuestras parejas, en la comunidad, en nuestros trabajos; no hay un espacio en el que cotidianamente no se haya reportado un caso de violencia física, psicológica, sexual o económica, sin hablar de aquellas violencias de las que históricamente no hablamos, ni reconocemos, como los sexismos, los cometarios menospreciando nuestra capacidad humana de liderazgo y transformadora, la imposición de roles y estereotipos basados en la heteronormalización y la utilización de nuestros cuerpos para que otros decidan por ellos.

Aquello que no es consentido por la otra persona es violencia, ¿te has detenido a pensar en ello? El consentimiento solo tiene forma de “sí”, explícito, por ello durante los “16 días de activismo”, y como parte de su promesa para erradicar la violencia de género, la Fundación para las Mujeres invita a ampliar los conocimientos sobre el concepto del consentimiento y repensar la importancia del “sí” y el “no”.

Para hacer esta propuesta creativa y accesible, la campaña #SINOHAYSÍESNO fue desarrollada con base en historietas creadas por siete ilustradores de toda Latinoamérica. La iniciativa busca hacer visibles situaciones en las que el consentimiento es clave para detectar violencias que, en algunos casos, están naturalizadas o no son visibles en la sociedad, y emergen hoy también en el mundo virtual.

En Colombia las mujeres son el 52 % de la población, de acuerdo con el Censo del 2018. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que se realizó en el país en el año 2015 y se aplicó a niñas y mujeres entre los 13 a 49 años en todas las regiones, reveló que el 64,1 % de las mujeres manifestó ser víctima de violencia psicológica; el 31,6 %, de violencia física, el 31 %, víctima de violencia económica y el 7,6 % ha sido víctima de violencia sexual.

Durante las medidas de aislamiento preventivo, las líneas de atención como la Línea 155, Línea 122 y Línea 123 incrementaron sus llamadas en un 100 % por parte de niñas y mujeres, quienes solicitaron apoyo ante casos de violencia especialmente en el ámbito del hogar. Por último, durante el año 2021, los registros administrativos de salud, justicia y protección frente a los casos de violencias no son esperanzadores, solo en lo recorrido del año 2021 se han asesinado a 717 niñas y mujeres.

Si bien Colombia cuenta con un marco normativo robusto para hacer frente a las violencias, para contar con un abordaje integral de las mismas dirigidas a la promoción de la salud, la prevención de las violencias y la atención integral por medio de salud, justicia y protección, todavía falta mucho camino por recorrer.

Muchos podemos preguntarnos qué hace falta, por qué, a pesar de llevar a cabo un movimiento de hace muchos años liderado por nosotras las feministas, la violencia no cesa: porque desafortunadamente aprendimos a vivir con ella, a normalizarla, naturalizarla y justificarla.

Seguíamos cada día posicionando las violencias contra las niñas y las mujeres como un problema de salud pública y una violación a los derechos humanos. Si bien hoy más que nunca reconocemos que están mal las diferentes formas de violencias simbólicas y estructurales hacia las niñas y las mujeres y el tema se ha vuelto de interés en la agenda pública y política, no queremos que hablar de estos temas se convierta en algo ”políticamente correcto” sin reconocer lo que hay de fondo.

Por eso, en estos 16 días de activismo queremos invitar a la sociedad en general para que se una a la campaña que busca reconocer que estamos en contra de todo tipo de violencia que existe contra las niñas y las mujeres y en la forma en la que no se nos han permitido reconocemos y garantizar nuestros derechos. Queremos que las 25.898.320 niñas y mujeres colombianas puedan hoy contar con espacios seguros para su desarrollo, que puedan perseguir un sueño, que puedan llevar a cabo sus proyectos y, sobre todo, que puedan tener una vida sin violencias; las violencias afectan la salud física, psicológica y social de todas las personas víctimas, lo que conlleva a afectar su bienestar y calidad de vida durante toda su vida.

Hoy la propuesta de todos y todas es aportar al país en el cumplimiento a la meta cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la igualdad de género, mediante el empoderamiento de mujeres y niñas, que tiene un efecto multiplicador en promover el desarrollo y crecimiento económico en sus familias, comunidades y territorios. Nuestros objetivos, al igual que los ODS son:

- Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en las regiones del país especialmente aquellas que van en contra de su desarrollo personal.

- Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, como las que se ven enfrentadas las mujeres migrantes.

- Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, que ocurre en nuestra población de niñas y adolescentes de zonas rurales y pertenecientes a comunidades étnicas.

Hoy te estamos invitando a que seas parte del cambio y la trasformación social de una vida sin violencias, más niñas y más mujeres construyendo sus sueños para aportar al país.

* Investigadora en Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, Violencias de Género y Salud Pública.