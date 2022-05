Campañas de desinformación pautadas en más de $300 millones en Facebook

Los expertos en el tema prefieren hablar de desinformación porque “en este último término cabe una variedad más completa de acciones que tienen el propósito de desinformar: portales que publican informaciones que son falsas, claro, pero también memes, cadenas de WhatsApp, publicaciones con falsedades, teorías de conspiración y rumores”, explica el portal de chequeo de información Colombia Check.

Las elecciones políticas a la Presidencia en Colombia, como era de esperarse, no han estado alejadas de ese mundo. Y todos los días vemos cadenas, memes y publicaciones en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok cuya principal intención es desinformar a los ciudadanos en estos comicios.

En el análisis y revisión que El Espectador hizo de los 200 anunciantes que más dinero invirtieron en pautar con fines políticos, en los últimos 30 días, en Facebook e Instagram, hay varios ejemplos de estas estrategias de desinformación electoral, con ataques directos, expresiones violentas, de exclusión o estereotipos dañinos o deshumanizantes, que, además, estarían violando la política de Facebook sobre lenguaje que incita al odio.

Gustavo Orozco Lince

Uno de ellos es la cuenta oficial de Gustavo Orozco Lince, quien se describe como columnista, consultor y politólogo caleño experto en seguridad y terrorismo. Fue candidato a las pasadas elecciones por el Partido de la U a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, quien se quemó finalmente con 5.574 votos, el 0.39% de los votos.

En los últimos 30 días, Orozco Lince ha gastado $24.093.086 en pautar anuncios relacionados con la campaña a la Presidencia. Aunque los últimos avisos que pagó corresponden, en su mayoría, a contenido pedagógico de las propuestas de Federico Gutiérrez, otra considerable cantidad son anuncios alarmistas de desinformación en contra del candidato Gustavo Petro, que lo relacionan con la crisis venezolana, el “castrochavismo” y el “comunismo”.

Llama la atención, además, que este contenido pautado no fue compartido por Orozco Lince en su muro de Facebook o en sus publicaciones de Instagram, en donde se ha dedicado a respaldar públicamente al candidato Federico Gutiérrez, pero no se refiere a Gustavo Petro en el mismo tono alarmista y desinformador que sí lo hace en los avisos que pagó para que se mostraran en estas plataformas. Este diario buscó a Orozco Lince sobre el tema, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

De memes y noticias falsas

Revisando las 200 cuentas que mayor gasto han tenido en anuncios en los últimos 30 días en Facebook, este diario también encontró una serie de páginas que no tienen relación entre sí, pero que han pautado de manera decidida avisos de desinformación para las elecciones a la Presidencia.

Es el caso de la cuenta “Bandeja Paisa”, una página que no registra administradores y se describe “dedicada al humor y a la diversión”, creada el 26 de octubre de 2021. Entre el 11 de noviembre y el 19 de mayo, han pautado 240 avisos para que se vieran en Facebook e Instagram, principalmente en Bogotá, por un poco más de $2.578.180, con memes alarmistas, y promotores de discriminación y odio contra la izquierda política, pero especialmente contra el Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez.

De esos 240 avisos, al menos en cuatro, se nota también la clara intención de apoyar al candidato Federico Gutiérrez:

Otro caso representativo es el de “Ventanal Informativo”, página creada el 26 de octubre de 2021, que ha pautado desde el 4 de noviembre hasta el 21 de mayo 230 avisos en Facebook e Instagram por cerca de $3 millones 500 mil pesos, principalmente para mostrar en Bogotá y el departamento de Antioquia. Esta cuenta se describe como “un medio de comunicación colombiano que informa día a día los hechos más trascendentales que acontecen en el país. Informamos sobre economía, medio ambiente, política y mucho más”.

Sin embargo, además de noticias con aparente tono neutral y enlaces a otros medios de comunicación tradicional, relacionados con crecimiento económico y empresarial, tiene una clara línea de avisos de noticias falsas, con mensajes sensacionalistas, que se disfrazan de noticias, y son pauta con un claro interés en contra del candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez:

Una estrategia articulada de desprestigio

El Espectador también constató que existe una red articulada de páginas de Facebook e Instagram para hacer campaña sucia, que ha tenido a varios candidatos o políticos en la mira, pero que en mayo se ha dedicado a enfilar un discurso de odio y desinformación contra el candidato Gustavo Petro. En febrero, el DFR Lab, un laboratorio de investigación contra la desinformación de la ONG Atlantic Council, publicó una investigación sobre una de esas cuentas y la semana pasada el portal La Silla Vacía dio importantes detalles sobre la estrategia de esta campaña sucia.

La búsqueda de El Espectador por los 200 anunciantes que más dinero han gastado en pautar los últimos 30 días, arrojó que no se trata solo de 10 páginas, sino de 21 cuentas de anunciantes en Facebook e Instagram, de las cuales siguen activas 12. En total, esta estrategia ha invertido más de $317.997.633, entre abril y mayo de 2022.

Esto empezó a ser notorio a medida que se acercaba la fecha de la primera vuelta presidencial, por el aumento del gasto en esta estrategia articulada y la segmentación de sus videos para quienes estuvieran en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Cundinamarca, regiones decisivas electoralmente por su número de votantes. Se trataría de una red porque han pautado los mismos contenidos o muy similares, con la misma estética: un cuadro de texto inicial amarillo con letras rojas y negras con mensajes como “Ellos no pudieron, es hora de que se vayan” y aluden a páginas construidas sobre los mismos parámetros, sin administradores identificables.

DFR Lab ya había encontrado, a través de los datos de pago de publicidad de Facebook, que “detrás de esas páginas estarían las empresas Marketing Digital Strategy, legalmente representada por Hemixon Freyman Cruz Monroy, y Cdigital SAS, cuyo representante legal es Donar Esteban Cortés Rodríguez”, quien no quiso responder las preguntas de La Silla Vacía. Posteriormente, se eliminaron de Facebook las 8 páginas que más dinero habían gastado en esta campaña sucia. De las 21 páginas iniciales, este diario verificó que 11 más seguían activas al cierre de esta edición, pero no habían pagado más anuncios.

Las 21 páginas comparten una imagen de perfil y de portada en Facebook la bandera de Colombia y sus nombres aluden a sentimientos patrióticos: como Colombia Crece, Colombia Pujante, Resiste Colombia, Amor por Colombia, etc. Asimismo, todas se crearon entre el año 2017 y el 2020. Sin embargo, dos de ellas cambiaron su nombre el 24 de febrero de 2022 y 15 más lo hicieron al día siguiente, el 25 de febrero de 2022. Antes de ser páginas de campaña sucia contra políticos, eran páginas comerciales, de negocios, como tiendas de mascotas, baterías de carros o salones de belleza. Entre el 7 y 8 de marzo, se crearon tres páginas más y ese día se le cambió por última vez el nombre a otra de las cuentas relacionadas.

Según los datos públicos de Facebook, la mayoría de cuentas están manejadas por nueve administradores, todos radicados en Colombia, y coinciden en el número de seguidores ocultos: 540. Además, los dominios o páginas web que se refieren en la información de cada una son una fachada: todas fueron diseñadas en Goddady (un creador de páginas web en Internet) con la misma estética, la misma información y el mismo formulario donde, al final, le piden datos a las personas que llegan hasta ahí. Este diario no pudo identificar quiénes podrían estar detrás de su administración.