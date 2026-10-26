Agenda judicial en Colombia: acusación a Ricardo Roa y casos de corrupción

Este lunes 26 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, continuará la audiencia de acusación en contra del exfiscal…

Llamados a juicio y otras movidas relacionadas con casos de presunta corrupción y delitos sexuales harán parte de la agenda judicial del país esta semana. Uno de los casos más importantes es el de Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente de 2002. Estas son las audiencias claves que se realizarán.

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Este lunes 26 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, continuará la audiencia de acusación en contra del exfiscal Germán Arias Cortés, investigado por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual en contra de una subalterna, entre 2021 y 2024. La diligencia se adelantará en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

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El caso está relacionado con las denuncias en contra del exfuncionario delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá por presuntos abusos físicos y verbales en contra de Yeraldín Acuña, una funcionaria subalterna suya.

“Se conoció que el acoso inició con invitaciones e insinuaciones de índole sexual y trascendió al contacto físico no consentido. Todo esto ocurrió en medio de presiones, humillaciones y amenazas de posibles traslados a otras ciudades o despidos de la entidad, situación que afectó el bienestar físico y psicológico de la mujer”, dijo la Fiscalía en su imputación.

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El caso estaría relacionado con hechos ocurridos entre octubre de 2021 y agosto de 2024. Foto: Personalizado

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Preparatorias al juicio contra la exgobernadora Sandra Paola Hurtado

Ante la Corte Suprema de Justicia se reanudarán este 28 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, las audiencias preparatorias al juicio en contra de Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del Quindío, por presunta corrupción.

La política es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por posibles irregularidades en cuatro contratos por más de COP 20.700 millones celebrados por su administración en 2015.

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En 2017 la Procuraduría también destituyó a la exgobernadora por haber celebrado indebidamente convenios interadministrativos por COP 36.398 millones entre las empresas Esaquín S.A. y Proviquindío con la Gobernación de Quindío y algunos municipios del departamento, evadiendo los procesos de selección objetiva.

Acusación a Ricardo Roa por la campaña Petro Presidente

El próximo viernes 30 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, se realizará la audiencia de acusación en contra de Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales.

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Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Roa, cuando era gerente de la campaña presidencial, habría superado los topes legalmente establecidos para el ingreso de dinero a la campaña en al menos COP 1.664 millones.

El ente investigador sostiene que Roa era el encargado de vigilar todo el dinero que entraba a las cuentas de la organización que llevó al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Según ha podido establecer el Consejo Nacional Electoral (CNE), el equipo de trabajo del exmandatario superó los topes electorales, es decir, al bolsillo de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño entró mucho más dinero que el permitido por la ley.

Uno de los casos más importantes de la semana es el de Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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