Capturan a siete militares por presunta corrupción en contratos de helicópteros MI-17

Los allanamientos y capturas están siendo adelantados por la Fiscalía, en el marco de las investigaciones que hay por los acuerdos presuntamente irregulares en mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
16 de diciembre de 2025 - 05:38 p. m.
Capturan a militares por presunta corrupción en mantenimiento de helicópteros MI-17./Imagen de referencia.
Foto: pixabay
Siete uniformados del Ejército fueron capturados este martes 16 de diciembre en el marco de las investigaciones que se adelantan por presunta corrupción en contratos para el mantenimiento de helicópteros MI-17. Las diligencias, que incluyeron allanamientos, fueron adelantadas por integrantes del ente investigador.

Entre los capturados se encuentra el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, con sede en el Fuerte Militar de Tolemaida (Cundinamarca), el coronel Julián Rincón. Los hombres son investigados por el delito de peculado por apropiación.

Lea: Emilio Tapia, “zar de la contratación”, fue dejado en libertad nuevamente

Los uniformados fueron aprehendidos en Popayán (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Pasto (Nariño) y en el Fuerte Militar de Larandia (Caquetá). A través de un comunicado, el Ejército señaló que “de acuerdo con las labores de investigación adelantadas durante más de siete meses, se logró establecer que este personal estaría vinculado a conductas asociadas a manejos administrativos indebidos y presuntos hechos de corrupción”.

Las capturas están relacionadas con un contrato suscrito con la empresa estadounidense Vertol Systems, encargada del mantenimiento de ocho helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. Por este caso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, impuso una sanción a la compañía el pasado 11 de noviembre.

Según la sanción, la empresa habría ejecutado solo el 8 % de lo pactado, a pesar de haber recibido el 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de USD 16 millones, es decir, cerca de COP 60.000 millones.

El Ministerio de Defensa, indicó que por el incumplimiento en los plazos y las obligaciones contractuales, se impuso a la compañía una sanción de más de USD 8 millones, equivalentes a unos COP 33.700 millones.

Por Redacción Judicial

